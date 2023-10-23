В Югре при столкновение с ЛЭП погиб пассажир «Лады»

Согласно информации окружного управления ГИБДД, произошло ДТП около 04:40 22 октября. 23-летний водитель «Лады» не соблюдал безопасную скорость и не учел дорожно-метеорологические условия. В результате, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с опорой освещения, которая упала на проезжую часть, пишет ФедералПресс.