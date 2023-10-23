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В Югре при столкновение с ЛЭП погиб пассажир «Лады»

23 октября 2023, 07:38
В Октябрьском районе Югры «Ладу» разорвало на части после столкновения с опорой освещения. Пассажир автомобиля погиб, водитель и еще один пассажир получили травмы.

Согласно информации окружного управления ГИБДД, произошло ДТП около 04:40 22 октября. 23-летний водитель «Лады» не соблюдал безопасную скорость и не учел дорожно-метеорологические условия. В результате, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с опорой освещения, которая упала на проезжую часть, пишет ФедералПресс.

В результате сильного удара, легковой автомобиль разорвался на части. Водитель и несовершеннолетний пассажир получили травмы. К сожалению, еще один пассажир, возрастом 21 год, погиб до прибытия скорой помощи.

Кроме этого, в упавшую опору врезался автомобиль BMW, за рулем которого был 22-летний водитель. Он не успел среагировать на неожиданное препятствие.

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