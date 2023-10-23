В Приморском крае осудили жителей за убийство шестерых человек

Жители Приморского края были осуждены за убийство шестерых людей в 2005 году. Во время вечеринки женщина пронзила знакомую железным штырем, а ее партнер убил еще пять человек, включая двух детей, чтобы замести следы, пишет Pravda.Ru.