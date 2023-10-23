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В Приморском крае осудили жителей за убийство шестерых человек

23 октября 2023, 09:00
Жители Приморского края были осуждены за убийство шестерых людей в 2005 году. Во время вечеринки женщина пронзила знакомую железным штырем, а ее партнер убил еще пять человек, включая двух детей, чтобы замести следы, пишет Pravda.Ru.

По данным региональной прокуратуры, эта трагедия произошла из-за ревности.

«В результате ревности, женщина ударила железным штырем и нанесла несколько ножевых ранений пострадавшей. Ее сожитель, с целью помочь ей скрыть преступление, использовал нож и топор, чтобы убить пятерых людей, находившихся в доме, включая двух несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

На момент этой ужасной кровавой расправы, дети спали. Сообщается, что подельники заметили, что одна из жертв все еще дышит, и «добили» ее.

Полиции удалось найти виновных в этой страшной трагедии только спустя 18 лет. Мужчина был приговорен к 21 году тюремного заключения строгого режима, а женщина — к 19 годам заключения общего режима.

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