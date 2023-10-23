В Омской области воспитанница детского дома била и стреляла в своих сверстников

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Дело заведено в отношении 16-летней воспитанницы казенного учреждения Омской области «Большеуковский дом детства». По версии следствия, она, являясь старостой группы, неоднократно избивала своих сверстников. Так, например, 15 октября обвиняемая насколько раз ударила знакомую за то, что та опоздала на ужин. Кроме того, в другое время она стреляла из пневматического пистолета в потерпевшую и других подростков.
Сейчас в учреждении работают следователи, устанавливаются все обстоятельства преступления. Также проводятся допросы несовершеннолетних и работников учреждения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Продолжается расследование и другого уголовного дела, возбужденного в отношении работников детского дома, подозреваемых в халатности, допустивших неправомерные действия в отношении воспитанников.