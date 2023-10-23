В Омской области воспитанница детского дома била и стреляла в своих сверстников

Дело заведено в отношении 16-летней воспитанницы казенного учреждения Омской области «Большеуковский дом детства». По версии следствия, она, являясь старостой группы, неоднократно избивала своих сверстников. Так, например, 15 октября обвиняемая насколько раз ударила знакомую за то, что та опоздала на ужин. Кроме того, в другое время она стреляла из пневматического пистолета в потерпевшую и других подростков.