В омском поселке Осташково ликвидируют колонию-поселение № 13

История колонии берет свое начало с 1929 года, когда было создано краевое управление исправительно-трудовых учреждений, в состав которого входили и подсобные хозяйства — сельскохозяйственные колонии области. В советское время там также находился лечебно-трудовой профилакторий, которой позже был ликвидирован. В 1994 году создана колония–поселение № 13 для лиц, совершивших преступления по неосторожности.