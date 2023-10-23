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В омском поселке Осташково ликвидируют колонию-поселение № 13

23 октября 2023, 07:20
Фото: 1MI
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В Омске начали ликвидацию колонии-поселения № 13

КП № 13 была создана в 1994 году на базе лечебно-трудового профилактория.

В поселке Осташково ликвидируют колонию-поселение № 13. Согласно данным Rusprofile, председателем ликвидационной комиссии 20 октября назначен заместитель начальника УФСИН по Омской области Алексей Дриневский.

История колонии берет свое начало с 1929 года, когда было создано краевое управление исправительно-трудовых учреждений, в состав которого входили и подсобные хозяйства — сельскохозяйственные колонии области. В советское время там также находился лечебно-трудовой профилакторий, которой позже был ликвидирован. В 1994 году создана колония–поселение № 13 для лиц, совершивших преступления по неосторожности.

Ранее Город55 сообщал, что в омском детском юношеском центре «Смена» выделят 10 рабочих мест для отбывания административного наказания в виде обязательных и исправительных работ.

Омские заключенные будут отбывать наказание в детском спортивном центре
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#Общество#Омск#Омская область#Колония#УФСИН#Ликвидация#Исправительная колония#Евгений Игишев
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