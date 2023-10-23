В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара

В населённом пункте Котельниково Волгоградской области после взрыва газа и пожара в многоэтажном доме был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в информационном отделе администрации региона.