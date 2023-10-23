В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара

Posted 23 октября, 16:33
Published 23 октября, 16:33
Modified 23 октября, 16:34
Updated 23 октября, 16:34
Такое решение позволит максимально эффективно преодолеть последствия произошедшего, подчеркнул заместитель губернатора Олег Николаев. В настоящее время специалисты проводят обследование здания, а для жильцов было организовано временное размещение. Большинство пострадавших решило остаться у своих родственников, пишет RT.
По представленным данным, пожар в многоквартирном доме возник из-за взрыва газа.