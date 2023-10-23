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Posted 23 октября, 16:33

Published 23 октября, 16:33

Modified 23 октября, 16:34

Updated 23 октября, 16:34

В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара

23 октября 2023, 16:33
В населённом пункте Котельниково Волгоградской области после взрыва газа и пожара в многоэтажном доме был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в информационном отделе администрации региона.

Такое решение позволит максимально эффективно преодолеть последствия произошедшего, подчеркнул заместитель губернатора Олег Николаев. В настоящее время специалисты проводят обследование здания, а для жильцов было организовано временное размещение. Большинство пострадавших решило остаться у своих родственников, пишет RT.

По представленным данным, пожар в многоквартирном доме возник из-за взрыва газа.

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