В чем польза редьки для организма

Существуют разные виды редьки, каждый из которых имеет свои полезные свойства. Дайкон — редька с приятным вкусом, богатая полезными веществами. Черная редька — содержит фитонциды, которые помогают снять воспаление и очистить организм от токсинов. Зеленая редька — богата витамином А, полезна для зрения, укрепляет нервную систему и кожу, а также снижает давление и укрепляет иммунитет. Белая редька — повышает иммунитет, борется с бактериями и вирусами, очищает организм и стимулирует мозг.