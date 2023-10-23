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иллюстрация

Учитесь сами. В омскую гимназию закупили лыжи и рабочие тетради только после суда

23 октября 2023, 05:50
Фото: Город55
иллюстрация

Учащиеся омской гимназии получили лыжи и рабочие тетради только после суда

В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

В пресс-центре прокуратуры Омской области сообщили о проверке в гимназии № 62. Там было обнаружено нарушение законодательства об образовании. Сотрудникам надзорного ведомства пришлось обратиться в суд.

Оказалось, что ученикам начальной школы не закупили зимний спортивный инвентарь — лыжи с ботинками. Также заранее не были приобретены учебники и учебные пособия, в том числе рабочие тетради. Они были в образовательном учреждении, но в недостаточном количестве.

Прокурор Центрального округа подал в связи с этим иск к городскому департаменту и областному министерству образования. Суд принял во внимание все недочеты и обязал профинансировать гимназию, чтобы школьники получили необходимое.

На это было выделено больше 400 тыс рублей. До начала учебного года детям закупили лыжи и нужный учебный материал.

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#Образование#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Школа#Прокуратура Омской области#Новости#Алина Ясинская
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