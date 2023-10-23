Учитесь сами. В омскую гимназию закупили лыжи и рабочие тетради только после суда

Оказалось, что ученикам начальной школы не закупили зимний спортивный инвентарь — лыжи с ботинками. Также заранее не были приобретены учебники и учебные пособия, в том числе рабочие тетради. Они были в образовательном учреждении, но в недостаточном количестве.