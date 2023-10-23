Учитесь сами. В омскую гимназию закупили лыжи и рабочие тетради только после суда

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В пресс-центре прокуратуры Омской области сообщили о проверке в гимназии № 62. Там было обнаружено нарушение законодательства об образовании. Сотрудникам надзорного ведомства пришлось обратиться в суд.
Оказалось, что ученикам начальной школы не закупили зимний спортивный инвентарь — лыжи с ботинками. Также заранее не были приобретены учебники и учебные пособия, в том числе рабочие тетради. Они были в образовательном учреждении, но в недостаточном количестве.
Прокурор Центрального округа подал в связи с этим иск к городскому департаменту и областному министерству образования. Суд принял во внимание все недочеты и обязал профинансировать гимназию, чтобы школьники получили необходимое.
На это было выделено больше 400 тыс рублей. До начала учебного года детям закупили лыжи и нужный учебный материал.