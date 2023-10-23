У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор

В ООО «Специализированный застройщик „Догма-Омск“» сменилось руководство. Пост генерального директора с 20 октября занимает Михаил Мыльников, сменивший Олега Назарова. Аналогичная кадровая смена произошла в тот же день и в ООО «Специализированный застройщик „Омский девелопер-1“», на которого записан весь уставный капитал «Догмы-Омск».