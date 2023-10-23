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У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор

У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор

23 октября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Михаил Мыльников сменил Олега Назарова сразу в двух компаниях.

В ООО «Специализированный застройщик „Догма-Омск“» сменилось руководство. Пост генерального директора с 20 октября занимает Михаил Мыльников, сменивший Олега Назарова. Аналогичная кадровая смена произошла в тот же день и в ООО «Специализированный застройщик „Омский девелопер-1“», на которого записан весь уставный капитал «Догмы-Омск».

Напомним: «Догма» стала третьим иногородним застройщиком, который реализует в Омске масштабные инвестиционные проекты. В частности, она будет строить ЖК «Снегири» на Московке, в районе улицы Светловская.

Михаил Мыльников в прошлом руководил большой строительной компанией «Самолет-Путилково», зарегистрированной в Люберцах, а также компанией «Самолет-Юрлово», прописанной в подмосковном Видном. Олег Назаров остается генеральным директором ООО «Специализированный застройщик „Омский девелопер-2“», зарегистрированной в одном с «Омским девелопером-1» помещении на улице Бульварная.

Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске
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#Бизнес#Строительство#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Догма#Михаил Мыльников
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