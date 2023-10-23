Светлана Студеникина оставила пост в «Всероссийском педагогическом собрании»

Отметим: Студеникина с 2005 года была директором музыкально-педагогического колледжа, но в октябре 2022 года оставила этот пост в связи с избранием вице-спикером городского Совета (эта должность исключает возможность работать где-то еще). В колледже ее сменила та самая Клевакина, которая сначала 2 месяца была врио руководителя как замдиректора по учебной части. Теперь такая же кадровая смена произошла и в региональном отделении «Всероссийского педагогического собрания».