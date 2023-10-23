Светлана Студеникина оставила пост в «Всероссийском педагогическом собрании»

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В областном отделении «Всероссийского педагогического собрания» сменился руководитель. Больше двух лет этот пост занимала Светлана Студеникина, депутат Омского городского Совета, но 19 октября ее сменила Галина Клевакина.
Отметим: Студеникина с 2005 года была директором музыкально-педагогического колледжа, но в октябре 2022 года оставила этот пост в связи с избранием вице-спикером городского Совета (эта должность исключает возможность работать где-то еще). В колледже ее сменила та самая Клевакина, которая сначала 2 месяца была врио руководителя как замдиректора по учебной части. Теперь такая же кадровая смена произошла и в региональном отделении «Всероссийского педагогического собрания».
Официальный статус «ВПС» — «общероссийская общественная организация содействия развитию педагогических кадров». Омское региональное отделение «собрания» прописано в доме на Ленинградской площади, по соседству с «Домом кино» и Музеем театрального искусства.