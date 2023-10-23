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Светлана Студеникина оставила пост в «Всероссийском педагогическом собрании»

Светлана Студеникина оставила пост в «Всероссийском педагогическом собрании»

23 октября 2023, 05:15
Фото: Город55
Региональное отделение теперь возглавляет Галина Клевакина.

В областном отделении «Всероссийского педагогического собрания» сменился руководитель. Больше двух лет этот пост занимала Светлана Студеникина, депутат Омского городского Совета, но 19 октября ее сменила Галина Клевакина.

Отметим: Студеникина с 2005 года была директором музыкально-педагогического колледжа, но в октябре 2022 года оставила этот пост в связи с избранием вице-спикером городского Совета (эта должность исключает возможность работать где-то еще). В колледже ее сменила та самая Клевакина, которая сначала 2 месяца была врио руководителя как замдиректора по учебной части. Теперь такая же кадровая смена произошла и в региональном отделении «Всероссийского педагогического собрания».

Официальный статус «ВПС» — «общероссийская общественная организация содействия развитию педагогических кадров». Омское региональное отделение «собрания» прописано в доме на Ленинградской площади, по соседству с «Домом кино» и Музеем театрального искусства.

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#Общество#Светлана Студеникина#Николай Эйхвальд#Всероссийское педагогическое собрание#Галина Клевакина
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