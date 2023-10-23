«Снежные» цены на такси, издевательства в детдоме и убийство беременной. Омск сегодня

Posted 23 октября, 14:49
Published 23 октября, 14:49
Modified 23 октября, 14:52
Updated 23 октября, 14:52
Новость №1. В Омске с первым снегом взлетели цены на такси
Сегодня утром из-за первого снега в Омске заоблачно выросли цены на такси. Так, например, добраться от улицы Дианова до торгового комплекса «Миллениум» можно за 1300 рублей. Обычно стоимость поездки по маршруту составляет не более 400 рублей. От киноцентра «Кристалл» до улицы Фрунзе готовы увезти за 735 рублей, обычная цена — 250 рублей. На момент публикации утреннего материала уровень пробок в городе составлял 8 баллов.
Новость №2. Бывший воспитанник омского детдома рассказал об издевательствах воспитателей
Стало известно, что в Большеуковском доме детства воспитатели нападали на подопечных, применяя физическую силу. Бывший воспитанник рассказал, что руководители учреждения закрывали на это глаза. При этом конфликтов в детском коллективе, по его наблюдениям, тогда еще не было. Кроме того, в учреждении основательно готовились к проверкам, однако после их проведения работники возвращали прежние условия. Подробнее о «темной» стороне жизни детдома читайте в материале.
Новость №3. Омич жестоко расправился с 18-летней беременной девушкой
Сегодня появилась информация о жестоком преступлении, которое совершил 35-летний омич в отношении 18-летней беременной сожительницы. Тело омички было найдено в надворной постройке на территории дома по улице Средняя. Следствие предполагает, что обвиняемый жестоко избил сожительницу во время совместного распития алкоголя. От полученных травм она скончалась на месте, после чего мужчина перенес тело в надворную постройку и попытался скрыть совершенное преступление. Сейчас расследование продолжается.