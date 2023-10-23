Самый старый пес в мире умер на 32-м году жизни

Секретом долголетия пса, по словам его хозяина Леонеля Косты, была спокойная и счастливая жизнь, свежий воздух и предпочтение человеческой пище. В 21 год ему была присуждена запись в Книгу рекордов Гиннесса, где он был признан самым старым псом, пишет runews24.ru.