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Самый старый пес в мире умер на 32-м году жизни

23 октября 2023, 13:44
В Португалии умер самый долгоживущий пес в мире. Его звали Боби, он был породы рафейру ду алентежу и прожил 32 года. Боби родился в 1992 году в небольшой деревне возле Лейрии.

Секретом долголетия пса, по словам его хозяина Леонеля Косты, была спокойная и счастливая жизнь, свежий воздух и предпочтение человеческой пище. В 21 год ему была присуждена запись в Книгу рекордов Гиннесса, где он был признан самым старым псом, пишет runews24.ru.

На день рождения Боби был организован небольшой праздник, на котором собрались более 100 гостей из разных стран. Однако, в понедельник, 23 октября, стало известно о его кончине.

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