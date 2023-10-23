Самый старый пес в мире умер на 32-м году жизни

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Секретом долголетия пса, по словам его хозяина Леонеля Косты, была спокойная и счастливая жизнь, свежий воздух и предпочтение человеческой пище. В 21 год ему была присуждена запись в Книгу рекордов Гиннесса, где он был признан самым старым псом, пишет runews24.ru.
На день рождения Боби был организован небольшой праздник, на котором собрались более 100 гостей из разных стран. Однако, в понедельник, 23 октября, стало известно о его кончине.