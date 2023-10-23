Профессор Мельцер напомнил о возможных опасностях колодцев и скважин

Мельцер подчеркнул, что загрязнение воды и недостаток микроэлементов могут привести к возникновению различных заболеваний, связанных с употреблением такой воды. В ней можно обнаружить биологические загрязнения, такие как дизентерия, брюшной тиф, вирусный гепатит А, норовирус, астровирус, ротавирус и другие вирусные инфекции, а также лямблиоз или криптоспоридиаз.