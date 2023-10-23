Профессор Мельцер напомнил о возможных опасностях колодцев и скважин

Posted 23 октября, 16:43
Published 23 октября, 16:43
Modified 23 октября, 16:44
Updated 23 октября, 16:44
Он отметил, что необходимо проводить такие проверки с определенной периодичностью, зависящей от времени проживания в дачном поселке. Причина в том, что употребление воды, несоответствующей гигиеническим требованиям, может нанести вред здоровью, пишет RT.
Мельцер подчеркнул, что загрязнение воды и недостаток микроэлементов могут привести к возникновению различных заболеваний, связанных с употреблением такой воды. В ней можно обнаружить биологические загрязнения, такие как дизентерия, брюшной тиф, вирусный гепатит А, норовирус, астровирус, ротавирус и другие вирусные инфекции, а также лямблиоз или криптоспоридиаз.
Профессор также предупредил о наличии холеры, которая остается актуальной для многих регионов с нестабильным климатом. В связи с этим, важно помнить о необходимости бережного отношения к воде из колодцев и скважин, чтобы избежать возможных опасностей для здоровья.