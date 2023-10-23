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Posted 23 октября, 16:43

Published 23 октября, 16:43

Modified 23 октября, 16:44

Updated 23 октября, 16:44

Профессор Мельцер напомнил о возможных опасностях колодцев и скважин

23 октября 2023, 16:43
Председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер, напомнил о важности проверки качества воды в колодцах и скважинах на территориях садовых товариществ и придомовых участков.

Он отметил, что необходимо проводить такие проверки с определенной периодичностью, зависящей от времени проживания в дачном поселке. Причина в том, что употребление воды, несоответствующей гигиеническим требованиям, может нанести вред здоровью, пишет RT.

Мельцер подчеркнул, что загрязнение воды и недостаток микроэлементов могут привести к возникновению различных заболеваний, связанных с употреблением такой воды. В ней можно обнаружить биологические загрязнения, такие как дизентерия, брюшной тиф, вирусный гепатит А, норовирус, астровирус, ротавирус и другие вирусные инфекции, а также лямблиоз или криптоспоридиаз.

Профессор также предупредил о наличии холеры, которая остается актуальной для многих регионов с нестабильным климатом. В связи с этим, важно помнить о необходимости бережного отношения к воде из колодцев и скважин, чтобы избежать возможных опасностей для здоровья.

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