Президент России выразил важность заботы о детях участников спецоперации

Региональный бюджет выделил около 800 миллионов рублей на поддержку мобилизованных, из которых 57 миллионов рублей были направлены на материально-техническое оснащение. Участникам СВО была назначена ежемесячная надбавка к жалованию, а также выплаты для раненых и семей погибших.