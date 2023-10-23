Президент России выразил важность заботы о детях участников спецоперации

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Президент Владимир Путин призвал заботиться о детях участников спецоперации так же, как о своих собственных. Это было заявлено им на встрече с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, сообщает 360tv.ru.
Глава региона рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» и проекте «Дети Героев». Более тысячи двухсот семей получили межведомственную поддержку, а также материальное и техническое оснащение. Судьба детей солдат была взята на контроль, и программу планируется расширить в будущем.
Региональный бюджет выделил около 800 миллионов рублей на поддержку мобилизованных, из которых 57 миллионов рублей были направлены на материально-техническое оснащение. Участникам СВО была назначена ежемесячная надбавка к жалованию, а также выплаты для раненых и семей погибших.
Фонд «Защитники Отечества» начал свою работу в июне. Участники спецоперации и их семьи получили консультации по социальной поддержке, выплатам, медицинской реабилитации и помощи в трудоустройстве.