Поджоги домов: подозреваемый найден полицией в Иркутске

По информации, полученной от пресс-службы региональной полиции и переданной корреспонденту издания «ФедералПресс», это молодая бездомная женщина. Уточняется, что она родилась в 2004 году. Подозреваемая признала свою причастность к поджогам, объяснив, что ее поступки были вызваны хулиганскими намерениями. В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.