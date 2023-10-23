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Поджоги домов: подозреваемый найден полицией в Иркутске

23 октября 2023, 07:52
Личины, которую полиция подозревает в серийном поджоге домов в городе Иркутске, была обнаружена правоохранителями.

По информации, полученной от пресс-службы региональной полиции и переданной корреспонденту издания «ФедералПресс», это молодая бездомная женщина. Уточняется, что она родилась в 2004 году. Подозреваемая признала свою причастность к поджогам, объяснив, что ее поступки были вызваны хулиганскими намерениями. В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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