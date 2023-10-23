Песков после слов президента Латвии напомнил о неприемлемости угроз в адрес РФ

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, напомнил о неприемлемости угроз в адрес страны, пишет 360tv.ru. Он отреагировал на высказывания главы Латвии, Эдгарса Ринкевичса, и подчеркнул, что Россия не может принимать подобные заявления. Песков подчеркнул, что любые угрозы следует воспринимать серьезно, но при этом они не могут быть приемлемыми для России.
Ринкевичс заявил, что в случае если расследование покажет, что Россия причастна к повреждению газопровода Balticconnector, то Балтийское море может быть закрыто для всех судов из РФ. Повреждение трубопровода было обнаружено в начале октября, что привело к временному перекрытию подачи газа. Финская полиция выразила мнение, что повреждение Balticconnector могло быть сделано умышленно.