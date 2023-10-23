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Песков после слов президента Латвии напомнил о неприемлемости угроз в адрес РФ

Песков после слов президента Латвии напомнил о неприемлемости угроз в адрес РФ

23 октября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Россия неприемлемо относится к угрозам в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии высказываниям латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов в случае участия РФ в повреждении газопровода Balticconnector.

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, напомнил о неприемлемости угроз в адрес страны, пишет 360tv.ru. Он отреагировал на высказывания главы Латвии, Эдгарса Ринкевичса, и подчеркнул, что Россия не может принимать подобные заявления. Песков подчеркнул, что любые угрозы следует воспринимать серьезно, но при этом они не могут быть приемлемыми для России.

Ринкевичс заявил, что в случае если расследование покажет, что Россия причастна к повреждению газопровода Balticconnector, то Балтийское море может быть закрыто для всех судов из РФ. Повреждение трубопровода было обнаружено в начале октября, что привело к временному перекрытию подачи газа. Финская полиция выразила мнение, что повреждение Balticconnector могло быть сделано умышленно.

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