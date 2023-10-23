Песков после слов президента Латвии напомнил о неприемлемости угроз в адрес РФ

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, напомнил о неприемлемости угроз в адрес страны, пишет 360tv.ru. Он отреагировал на высказывания главы Латвии, Эдгарса Ринкевичса, и подчеркнул, что Россия не может принимать подобные заявления. Песков подчеркнул, что любые угрозы следует воспринимать серьезно, но при этом они не могут быть приемлемыми для России.