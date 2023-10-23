Пастеризованное или фермерское: какое молоко выбрать

Posted 23 октября, 15:34
Published 23 октября, 15:34
Modified 23 октября, 15:39
Updated 23 октября, 15:39
Согласно закону, при продаже непастеризованного молока продавец должен указать, что его нужно обработать теплом. Это важно, так как сырое молоко опасно для употребления: животное может быть больным, даже не показывая симптомов. И есть множество болезней, которые можно получить, выпив сырое молоко: гепатит, туберкулез, ящур, бруцеллез, лейкоз, сибирская язва, мастит, сальмонеллез, дизентерия, гастроэнтерит, инфекции, вызываемые энтеропатогенными штаммами кишечной палочки, гельминтозы (энтеробиоз, тенниозы) и другие.
Молоко, разливаемое через молокоматы — автоматы, установленные в магазинах или на улицах, также должно вызывать осторожность. Роспотребнадзор выступил против этих автоматов, потому что покупающий такое молоко может не прокипятить его и заболеть. . Об этом пишет Общественная служба новостей.
Покупка фермерского молока через интернет — не лучшая идея, потому что небольшие хозяйства не всегда контролируют качество продукции. Поэтому нужно обратить внимание на наличие у продавца документов, подтверждающих качество продукта и то, что оно получено от здоровых животных.
В магазине можно заметить, что некоторые пачки молока стоят на полках, а другие находятся в холодильнике. Условия и сроки хранения зависят от способа обработки.
При пастеризации молоко нагревают до 70 градусов на заводе. Таким образом сохраняются полезные свойства, а вредные бактерии уничтожаются. Пастеризованное молоко хранится в холодильнике при низких температурах и имеет срок годности около 5-10 дней.
Ультрапастеризованное молоко нагревают до не менее 137 градусов и сразу охлаждают. Этот процесс уничтожает практически все бактерии. Ультрапастеризованное молоко хранят при температуре не выше 25 градусов до полугода.
Надпись «ГОСТ 31450» — признак качества, так как в молоке по ГОСТу содержится не менее 3% белка, в то время как в молоке по другим стандартам может быть всего 2,8% белка.
После открытия упаковки молоко может храниться в холодильнике неделями и не портиться. Причина заключается в его стерильности. Холодильник не является средой, где могут размножаться молочнокислые бактерии. Однако не стоит рисковать с этим продуктом. Специалисты рекомендуют употребить молоко с открытой упаковкой в течение двух суток. Биохимические процессы в молоке могут протекать даже при низких температурах, поэтому продукт может портиться при доступе воздуха, даже если он хранится в холодильнике.
Если молоко в открытой упаковке стоит при комнатной температуре сутки, а может быть и несколько дней, это говорит о его качестве. Такой продукт вряд ли можно назвать безопасным для здоровья. Возможно наличие стабилизаторов и антибиотиков, предотвращающих скисание молока.