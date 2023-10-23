Пастеризованное или фермерское: какое молоко выбрать

После открытия упаковки молоко может храниться в холодильнике неделями и не портиться. Причина заключается в его стерильности. Холодильник не является средой, где могут размножаться молочнокислые бактерии. Однако не стоит рисковать с этим продуктом. Специалисты рекомендуют употребить молоко с открытой упаковкой в течение двух суток. Биохимические процессы в молоке могут протекать даже при низких температурах, поэтому продукт может портиться при доступе воздуха, даже если он хранится в холодильнике.