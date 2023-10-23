Омич избил жену и маму корреспондента «Города55» и пытался поджечь дом

В итоге наш корреспондент записал официальное обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву, поскольку он опасается и за свою жизнь, и за жизнь своей семьи и уверен, что рано или поздно эта война закончится убийством. Собственно, вот это самое обращение.