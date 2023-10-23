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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Дверь сосед измолотил топором

Омич избил жену и маму корреспондента «Города55» и пытался поджечь дом

23 октября 2023, 12:22
Фото: Город55
Дверь сосед измолотил топором

Под Омском сосед с топором избил маму и супругу корреспондента «Города55»

Житель села Троицкого в пригороде Омска держит в страхе целый подъезд и покушался на убийство сразу нескольких семей с маленькими детьми.

Шокирующую историю нам поведал корреспондент «Города55» Василий Попов. В минувшую субботу его сосед Сергей Петроченко избил его маму и супругу, которая работает учителем начальных классов.

«Все началось еще прошлым летом, когда Петроченко совершил в отношении моей мамы тяжкое преступление. Было написано заявление в следственный комитет, но уголовное дело возбудили только в конце февраля текущего года. За это время по делу уже сменилось 5 следователей, но главный фигурант до сих пор почему-то числится лишь свидетелем. Мне непонятно, как такой человек может разгуливать на свободе», — рассказывает Василий Попов.

На фоне этого вспыхнул скандал, который перерос в настоящую войну.

«Он намеренно затапливал нашу квартиру, угрожал моим несовершеннолетним детям, рассказывал старшему сыну, которому на тот момент было всего 12 лет, похабные и непристойные вещи. Встречал меня около подъезда с черенком от лопаты, кидался в драку, неоднократно в качестве самообороны мне приходилось вступаться за себя. Он повредил мне балкон и входную дверь металлической арматурой. Мы неоднократно писали заявления, но все закончилось лишь административным делом по статье „Побои“. При этом за аналогичный состав пришлось отвечать и мне», — сокрушается Попов.

Однако вечером 21 октября эта война чуть было не привела к куда более печальным последствиям.

«Петроченко сообщил соседям, что он устроит нам „веселую жизнь“, и вечером поджег нашу кладовку в подвале. Благо дым почувствовали соседи, вызвали МЧС и справились с огнем практически своими силами. Если бы это произошло чуть позже, например ночью, то все могло закончиться большой трагедией — квартиры уже начали заполняться дымом, да и дом у нас газифицирован», — поясняет Василий Попов.
Был устроен поджог кладовки в подвале
Видео: Город55

Сам Петроченко на вопрос, зачем он это сделал, при свидетелях заявил, что он «вообще все спалит». При этом на первом этаже дома, под которым и случился пожар, живут три семьи с маленькими детьми.

«После Петроченко вместе со своим братом пытались затащить меня в свою квартиру, порвали мне куртку и серебряную цепочку, а после в подъезде Сергей Петроченко сначала с молотком кинулся на мою маму и супругу, а когда сосед забрал у него молоток, повалил мою маму на перила лестницы и стал избивать. Затем он поднялся в свою квартиру и вышел уже с топором, замахнулся на мою мать, но сосед успел выставить руку, и удар пришелся по касательной, задев руку. Далее Петроченко стал крушить мою входную дверь, повредил ее и даже сбил ручку», — объясняет наш корреспондент.
Братья порвали одеждуБратья порвали одежду
Испорчена серебряная цепочкаИспорчена серебряная цепочка
Братья порвали одежду
Фото: Город55
Сосед топором разбил даже дверную ручку
Видео: Город55

После Петроченко нанес несколько ударов по лицу супруге Василия Попова, которая трудится учителем начальных классов.

«Но и на этом все не закончилось — Петроченко уже у себя дома ножом порезал своего родного брата. Все это происходило практически на глазах у сотрудников полиции. Пострадавшего увезли на скорой, а Петроченко просто остался дома. Его даже не задержали, в итоге нам пришлось ночевать в другом месте, так как мои дети теперь просто боятся находиться дома», — уверяет Попов.

К слову, весь этот скандал и избиение двух женщин происходило на глазах у многочисленных свидетелей, в том числе и маленьких детей.

«Ему все сходит с рук, почему — непонятно. Если раньше он кошмарил только нас, то теперь за свою жизнь и жизнь своих детей боится уже весь дом. Никаких уголовных дел не возбуждается, хотя этот человек представляет опасность для окружающих, да и избиение двух женщин с топором в руках — разве это не преступление?» — говорит Василий Попов.

В итоге наш корреспондент записал официальное обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву, поскольку он опасается и за свою жизнь, и за жизнь своей семьи и уверен, что рано или поздно эта война закончится убийством. Собственно, вот это самое обращение.

Корреспондент записал обращение к главам силовых ведомств
Видео: 1MI

В конце материала хотим напомнить, что практика омской полиции «когда убьют, тогда и приходите» недавно уже стала причиной трагедии. Пожилой омич, устав терпеть трехлетнее издевательство над своей дочерью, зарубил ее бывшего мужа. Неужели нашему корреспонденту нужно дожидаться такого конца истории?

Омич три года портил жизнь отцу бывшей жены и получил топором по голове
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