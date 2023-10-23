Омич избил жену и маму корреспондента «Города55» и пытался поджечь дом

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Шокирующую историю нам поведал корреспондент «Города55» Василий Попов. В минувшую субботу его сосед Сергей Петроченко избил его маму и супругу, которая работает учителем начальных классов.
«Все началось еще прошлым летом, когда Петроченко совершил в отношении моей мамы тяжкое преступление. Было написано заявление в следственный комитет, но уголовное дело возбудили только в конце февраля текущего года. За это время по делу уже сменилось 5 следователей, но главный фигурант до сих пор почему-то числится лишь свидетелем. Мне непонятно, как такой человек может разгуливать на свободе», — рассказывает Василий Попов.
На фоне этого вспыхнул скандал, который перерос в настоящую войну.
«Он намеренно затапливал нашу квартиру, угрожал моим несовершеннолетним детям, рассказывал старшему сыну, которому на тот момент было всего 12 лет, похабные и непристойные вещи. Встречал меня около подъезда с черенком от лопаты, кидался в драку, неоднократно в качестве самообороны мне приходилось вступаться за себя. Он повредил мне балкон и входную дверь металлической арматурой. Мы неоднократно писали заявления, но все закончилось лишь административным делом по статье „Побои“. При этом за аналогичный состав пришлось отвечать и мне», — сокрушается Попов.
Однако вечером 21 октября эта война чуть было не привела к куда более печальным последствиям.
«Петроченко сообщил соседям, что он устроит нам „веселую жизнь“, и вечером поджег нашу кладовку в подвале. Благо дым почувствовали соседи, вызвали МЧС и справились с огнем практически своими силами. Если бы это произошло чуть позже, например ночью, то все могло закончиться большой трагедией — квартиры уже начали заполняться дымом, да и дом у нас газифицирован», — поясняет Василий Попов.
Сам Петроченко на вопрос, зачем он это сделал, при свидетелях заявил, что он «вообще все спалит». При этом на первом этаже дома, под которым и случился пожар, живут три семьи с маленькими детьми.
«После Петроченко вместе со своим братом пытались затащить меня в свою квартиру, порвали мне куртку и серебряную цепочку, а после в подъезде Сергей Петроченко сначала с молотком кинулся на мою маму и супругу, а когда сосед забрал у него молоток, повалил мою маму на перила лестницы и стал избивать. Затем он поднялся в свою квартиру и вышел уже с топором, замахнулся на мою мать, но сосед успел выставить руку, и удар пришелся по касательной, задев руку. Далее Петроченко стал крушить мою входную дверь, повредил ее и даже сбил ручку», — объясняет наш корреспондент.
После Петроченко нанес несколько ударов по лицу супруге Василия Попова, которая трудится учителем начальных классов.
«Но и на этом все не закончилось — Петроченко уже у себя дома ножом порезал своего родного брата. Все это происходило практически на глазах у сотрудников полиции. Пострадавшего увезли на скорой, а Петроченко просто остался дома. Его даже не задержали, в итоге нам пришлось ночевать в другом месте, так как мои дети теперь просто боятся находиться дома», — уверяет Попов.
К слову, весь этот скандал и избиение двух женщин происходило на глазах у многочисленных свидетелей, в том числе и маленьких детей.
«Ему все сходит с рук, почему — непонятно. Если раньше он кошмарил только нас, то теперь за свою жизнь и жизнь своих детей боится уже весь дом. Никаких уголовных дел не возбуждается, хотя этот человек представляет опасность для окружающих, да и избиение двух женщин с топором в руках — разве это не преступление?» — говорит Василий Попов.
В итоге наш корреспондент записал официальное обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву, поскольку он опасается и за свою жизнь, и за жизнь своей семьи и уверен, что рано или поздно эта война закончится убийством. Собственно, вот это самое обращение.
В конце материала хотим напомнить, что практика омской полиции «когда убьют, тогда и приходите» недавно уже стала причиной трагедии. Пожилой омич, устав терпеть трехлетнее издевательство над своей дочерью, зарубил ее бывшего мужа. Неужели нашему корреспонденту нужно дожидаться такого конца истории?