«Мужчина получил 5 лет лишения свободы за нападение на сожительницу в Тюмени

Подсудимый утверждает, что застал незнакомого мужчину в трусах на кухне и обнаружил свою полуголую возлюбленную на кровати в комнате. Он рассказывает, что вспылил от ревности и поссорился с девушкой, которая начала его оскорблять нецензурными словами и унижать его мужское достоинство. В своей ярости, он попытался успокоить ее ударом кулака и нанес ей ножевое ранение в живот. По его словам, она сама предоставила ему нож как орудие нападения. Женщина была в опасности, так как развивалась кровоизлияние в брюшную полость. Однако, после случившегося, он решил отправиться в магазин за пивом, пишет ФедералПресс.