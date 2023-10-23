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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

«Мужчина получил 5 лет лишения свободы за нападение на сожительницу в Тюмени

23 октября 2023, 07:26
В Тюмени молодой человек получил приговор от суда за то, что в июле прошлого года он атаковал свою подругу ножом на кухне. Версии происшедшего отличаются у обоих сторон.

Подсудимый утверждает, что застал незнакомого мужчину в трусах на кухне и обнаружил свою полуголую возлюбленную на кровати в комнате. Он рассказывает, что вспылил от ревности и поссорился с девушкой, которая начала его оскорблять нецензурными словами и унижать его мужское достоинство. В своей ярости, он попытался успокоить ее ударом кулака и нанес ей ножевое ранение в живот. По его словам, она сама предоставила ему нож как орудие нападения. Женщина была в опасности, так как развивалась кровоизлияние в брюшную полость. Однако, после случившегося, он решил отправиться в магазин за пивом, пишет ФедералПресс.

Пострадавшая женщина утверждает, что не было никакой измены. По ее словам, они поссорились из-за просьбы парня дать деньги на алкоголь. Первую помощь ей оказали гости, которые пришли после конфликта, а затем были вызваны медики.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. В прошлом у него уже были судимости за воровство, хулиганство и угон автомобиля.

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