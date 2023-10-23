Мосбиржа: доллар и евро впервые упали с сентября 2023 года

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Курсы доллара и евро на Мосбирже впервые снизились с сентября 2023 года. В ходе валютных торгов на Московской бирже 23 октября, курс евро опустился ниже 100 рублей, а доллар — ниже 95 рублей, пишет 360tv.ru.
По последним данным на 11:18 по московскому времени, доллар стоил 94,96 рубля, что является падением на 0,37%. К 11:33 падение доллара ускорилось на 0,47%, достигнув отметки 94,87 рубля — самого низкого уровня с 13 сентября.
Также курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября. По данным на 12:12, евро стоило 99,95 рубля, что означает падение на 0,89%. В дальнейшем падение замедлилось и к 12:15 евро стабилизировалось на отметке 99,99 рубля с падением на 0,85%.
Финансовый эксперт Владимир Григорьев предсказывал укрепление российской валюты до 90 рублей за доллар к концу 2023 года, однако текущие показатели говорят обратное. В свою очередь экономист Максим Чирков выразил уверенность в ослаблении американской валюты в последние месяцы текущего года, подчеркивая рост российского ВВП на 5%.