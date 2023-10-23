Мосбиржа: доллар и евро впервые упали с сентября 2023 года

Также курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября. По данным на 12:12, евро стоило 99,95 рубля, что означает падение на 0,89%. В дальнейшем падение замедлилось и к 12:15 евро стабилизировалось на отметке 99,99 рубля с падением на 0,85%.