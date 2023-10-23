Модульбанк разработал карту для продавцов на маркетплейсах

Другая тенденция маркетплейсов — работа одного селлера сразу на нескольких площадках. В 2022 году доля таких игроков выросла на пять процентов и составила 18%. При этом новые продавцы обладают большей компетентностью, что говорит о зрелости и профессионализме этого сегмента торговли. А это, в свою очередь, приносит пользу как покупателям, так и продавцам.