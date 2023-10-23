Модульбанк разработал карту для продавцов на маркетплейсах

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Эксперты считают, что маркетплейсы будут расти за счет развития крупных и сильных продавцов, а не за счет увеличения числа новых игроков. Таким образом, будет формироваться жесткая конкуренция и развиваться рынок высококачественных услуг и товаров на маркетплейсах.
Развитие торговых онлайн-площадок также приводит к появлению новых финансовых услуг. Например, Модульбанк начал открывать счета физическим лицам и выдавать карту физического лица — «Маркет Карту». Это продукт для индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах и пользуются селлерскими тарифами банка. «Маркет Карта» взаимодействует с торговой выручкой маркетплейсов, работает с системой быстрых платежей (СБП) и позволяет делать переводы по номеру телефона, а также переводы по миру через сторонние сервисы.
Как отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов, банк впервые запускает счета физических лиц и делает это в рамках своей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей.
«Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте», — говорит Павел Семенов.
Другая тенденция маркетплейсов — работа одного селлера сразу на нескольких площадках. В 2022 году доля таких игроков выросла на пять процентов и составила 18%. При этом новые продавцы обладают большей компетентностью, что говорит о зрелости и профессионализме этого сегмента торговли. А это, в свою очередь, приносит пользу как покупателям, так и продавцам.