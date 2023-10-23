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Международный форум социальных проектов собрал в Омске бизнес из 10 стран мира

Международный форум социальных проектов собрал в Омске бизнес из 10 стран мира

23 октября 2023, 09:00
Фото: Андрей Цыганков / Пресс-служба Сибирского банка Сбербанка
В Омском конгресс-холле прошел форум социального бизнеса ИННОСИБ-2023

В Омском конгресс-холле прошел форум социального бизнеса, на который приехали гости из разных уголков мира.

Участникам ХII международного форума представили дискуссионную площадку и выставку социальных проектов.

На дискуссионной площадке, открывшейся в рамках форума, выступили спикеры из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Египта, Кореи, Китая, Непала, Киргизии, Эфиопии и Марокко, в их числе руководитель программы «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Инна Ширшова.

Практикой реализации социальных проектов поделилась Управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева.

Фото: Андрей Цыганков / Пресс-служба Сибирского банка Сбербанка

Наталья Корнева, Управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Все социальные и экологические инициативы в Сбере уложены в термин ESG. В Омске мы работаем в направлениях интеллектуального волонтерства — повышаем финансовую грамотность и кибербезопасность жителей региона, а наши волонтеры с проектом „Погружение в профессию“ были удостоены награды губернатора Омской области. Кроме того, мы развиваем инклюзивную среду — активно трудоустраиваем и обучаем людей с особенными потребностями. Кстати, прямо сейчас мы поддерживаем Фестиваль инклюзивного творчества „НИТь“ — первое событие межрегионального масштаба в этом направлении. При этом, стоит отметить наше участие в социальных акциях для незащищенных жителей Омска и области — сборы проводим регулярно на всей территории региона».

Международный форум ИННОСИБ проходит в Омске в 12 раз. В этом году на нем собрались представители 16 регионов России и 10 стран мира.

#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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