Мерзнут ноги: о чем говорит симптом

Иногда холодные ноги могут быть связаны с повышенной температурой тела. При высокой температуре сосуды сужаются, пот перестает выделяться, что может вызывать ощущение холода в ногах и руках. Такое состояние особенно часто встречается у детей и может быть сопровождаться ознобом, бледностью кожи и учащенным сердцебиением. Это явление известно как «белая лихорадка».