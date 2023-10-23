Мерзнут ноги: о чем говорит симптом

Posted 23 октября, 17:48
Published 23 октября, 17:48
Modified 23 октября, 17:52
Updated 23 октября, 17:52
Одной из причин может быть сахарный диабет, который вызывает повреждение нервов и ухудшение кровотока в ногах. Варикозное расширение вен и атеросклероз артерий также могут вызвать похолодание конечностей, пишет Общественная служба новостей. Другие возможные причины включают анемию, гипотонию, гипертонию, проблемы со щитовидной железой, хроническую сердечную недостаточность и дегенеративные заболевания позвоночника. Курение, лишний вес и сидячий образ жизни также являются факторами риска.
Иногда холодные ноги могут быть связаны с повышенной температурой тела. При высокой температуре сосуды сужаются, пот перестает выделяться, что может вызывать ощущение холода в ногах и руках. Такое состояние особенно часто встречается у детей и может быть сопровождаться ознобом, бледностью кожи и учащенным сердцебиением. Это явление известно как «белая лихорадка».
Если ноги мерзнут без повышения температуры и отсутствия заболеваний, причина может быть в переохлаждении. В этом случае рекомендуется согреть ноги и обратить внимание на свое общее здоровье, чтобы избежать возможных осложнений, таких как простудные заболевания или воспаление мочеполовой системы.
Иногда одна нога может быть холоднее другой, что может указывать на облитерирующий атеросклероз сосудов ног. В этом случае просвет в артериях сужается, что может вызывать понижение температуры в ногах и боли в мышцах.
Чтобы установить точный диагноз и исключить серьезные заболевания, рекомендуется обратиться к врачу. Врач может назначить различные инструментальные методы исследования, такие как КТ, ультразвуковое сканирование сосудов и ЭКГ. Также необходимо провести анализы на различные показатели, включая железо, ферритин, калий, магний, витамин В12 и глюкозу.
Если холодные ноги вызваны временными состояниями или переохлаждением, можно смазать кожу разогревающей мазью, надеть теплые носки и выполнить несколько приседаний для стимуляции кровообращения. Важно помнить, что употребление алкоголя и лежание со сгибанием ног могут усугубить проблему, поэтому не рекомендуется использовать эти методы для согревания.
В случае холодных ног, следует обратиться в первую очередь к терапевту, который проведет необходимое обследование и при необходимости направит к специалисту более узкого профиля.