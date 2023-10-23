«Ложь». Юрист отреагировал на заявление главы омского минобра о насилии в детдоме

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Юрист-правозащитник Никита Смирнов, обративший внимание на скандал в омском детском доме, прокомментировал конфликт и реакцию местных властей на ситуацию. Ранее министр образования Омской области Иван Кротт сообщал, что в учреждении не было проблем.
«Дети в Большеуковском доме детства всегда открыты, и ранее не было признаков наличия подобных взаимоотношений в детском коллективе. Психологами центра поддержки семьи регулярно проводится диагностика на предмет психологической безопасности в детско-взрослом коллективе», — написал чиновник в своем телеграм-канале.
Смирнов же утверждает, что нарушения происходили неоднократно, называя слова министра ложью. Он передал информацию следователям, было возбуждено уголовное дело. По словам правозащитника, сотрудники детского дома знали о насилии и умалчивали это.
По предварительным данным СУ СК РФ по Омской области, 16-летняя староста группы решила наказать 15-летнюю девочку, опоздавшую на ужин. Сначала ее несколько раз ударили по лицу, а потом заставили мыть унитазы голыми руками.
Потерпевшего ребенка переведут в другой детский дом. Ранее подросток находилась в приемной семье, но по определенным обстоятельствам она вернулась в октябре в интернат. Девушка-староста при этом уже привлекалась к уголовной ответственности.
В детских домах региона планируются повсеместные проверки после этого инцидента. По словам Смирнова, в Большеуковском доме детства уже знают о предстоящем визите чиновников, поэтому готовятся и наводят порядок в учреждении.