«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей

Стало известно, что в Большеуковском доме детства воспитатели нападали на подопечных, применяя физическую силу. Бывший воспитанник рассказал, что руководители учреждения закрывали на это глаза. При этом конфликтов в детском коллективе, по его наблюдениям, тогда еще не было.