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Как сохранить красоту кожи осенью: советы от косметолога Веры Слабовой

Как сохранить красоту кожи осенью: советы от косметолога Веры Слабовой

23 октября 2023, 08:09
Фото: 1MI
В осеннее время требуется особый уход за кожей, включая использование сывороток с антиоксидантами и витаминами, переход на более питательные кремы, использование отбеливающих масок для борьбы с пигментацией, очищающих средств с AHA-кислотами и кремов с ретинолом для омоложения и лечения кожи.

Косметолог Вера Слабова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» секретами эффективного ухода за кожей осенью. В это время года наша кожа нуждается в особенном уходе из-за холодной и ветреной погоды.

Главное правило — использование сывороток с антиоксидантами и витаминами для восстановления кожи. Она нуждается в дополнительных ресурсах, чтобы преодолеть авитаминоз.

Важно следить за кожей осенью, потому что она уже пострадала от ультрафиолета летом и продолжает страдать от агрессивного окружающего воздействия. Поэтому необходимо перейти на более питательные кремы, так как легкий уже не обеспечит должную защиту. Также рекомендуется использование витаминных масок.

В этот период полезно использовать отбеливающие маски, которые борются с пигментацией после долгого воздействия солнца. Хотя солнце светит не так ярко, оно все равно наносит вред коже из-за ультрафиолета. Не забывайте также о солнцезащитном креме.

Для пилингов рекомендуется использовать средства для очищения с AHA-кислотами, они хорошо подготавливают кожу. Также в этот период можно начать использовать кремы и сыворотки с ретинолом, который является мощным средством для омоложения и лечения кожи. Однако его следует вводить постепенно и применять только в осенне-зимний период.

Ежедневное использование кремов с ретинолом помогает уменьшить видимость морщин и прыщей. Не забывайте также об интенсивном увлажнении кожи с помощью легких сывороток. Коже необходима поддержка в холодное время года.

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