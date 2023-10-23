Как сохранить красоту кожи осенью: советы от косметолога Веры Слабовой

Для пилингов рекомендуется использовать средства для очищения с AHA-кислотами, они хорошо подготавливают кожу. Также в этот период можно начать использовать кремы и сыворотки с ретинолом, который является мощным средством для омоложения и лечения кожи. Однако его следует вводить постепенно и применять только в осенне-зимний период.