Как сохранить красоту кожи осенью: советы от косметолога Веры Слабовой

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Косметолог Вера Слабова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» секретами эффективного ухода за кожей осенью. В это время года наша кожа нуждается в особенном уходе из-за холодной и ветреной погоды.
Главное правило — использование сывороток с антиоксидантами и витаминами для восстановления кожи. Она нуждается в дополнительных ресурсах, чтобы преодолеть авитаминоз.
Важно следить за кожей осенью, потому что она уже пострадала от ультрафиолета летом и продолжает страдать от агрессивного окружающего воздействия. Поэтому необходимо перейти на более питательные кремы, так как легкий уже не обеспечит должную защиту. Также рекомендуется использование витаминных масок.
В этот период полезно использовать отбеливающие маски, которые борются с пигментацией после долгого воздействия солнца. Хотя солнце светит не так ярко, оно все равно наносит вред коже из-за ультрафиолета. Не забывайте также о солнцезащитном креме.
Для пилингов рекомендуется использовать средства для очищения с AHA-кислотами, они хорошо подготавливают кожу. Также в этот период можно начать использовать кремы и сыворотки с ретинолом, который является мощным средством для омоложения и лечения кожи. Однако его следует вводить постепенно и применять только в осенне-зимний период.
Ежедневное использование кремов с ретинолом помогает уменьшить видимость морщин и прыщей. Не забывайте также об интенсивном увлажнении кожи с помощью легких сывороток. Коже необходима поддержка в холодное время года.