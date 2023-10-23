Как повысить свой доход: советы карьерного консультанта

Posted 23 октября, 15:17
Published 23 октября, 15:17
Modified 23 октября, 15:19
Updated 23 октября, 15:19
Первый способ — перейти на другое место работы. Это самый простой и логичный путь для тех, кто работает наемным работником. На рынке труда есть вакансии, где высоко ценятся ваши навыки. Нужно только знать, как искать наиболее интересные вакансии и сравнивать их с текущим предложением, рассказал специалист в интервью Общественной службе новостей.
Второй способ повысить доход — взять на себя больше обязанностей в компании, где уже работаете. Если вы, например, отвечаете за логистику, можно взять на себя задачи, связанные с наймом персонала в этой области. То же самое можно сделать и в других сферах, дополнительно выполняя задачи, связанные с маркетингом или консультированием.
Еще один способ стать богаче — предложить услуги консультанта в своей области специализации. Например, журналист может консультировать менеджеров по вопросам связанным с СМИ и получать за это плату. Клиентам нужна экспертиза консультанта для улучшения бизнеса и открытия новых проектов. Важно быть уверенным в своих знаниях и уметь представить себя в соцсетях, чтобы привлечь клиентов.
Также можно создать онлайн-курс, если есть уверенность в своих навыках. Но для привлечения большого числа клиентов необходимо активно использовать соцсети и правильно представить себя и свои услуги.
Чтобы увеличить доходы, всегда можно попросить повышения зарплаты на текущей работе. Не стоит стесняться этого, так как даже в случае отказа ничего не потеряешь. Однако перед обращением к работодателю следует подготовить планы и предложения по выполнению важных задач и проектов для компании. Если работодатель заинтересуется одной из идей, шансы на повышение зарплаты значительно возрастут.