Как повысить свой доход: советы карьерного консультанта

Второй способ повысить доход — взять на себя больше обязанностей в компании, где уже работаете. Если вы, например, отвечаете за логистику, можно взять на себя задачи, связанные с наймом персонала в этой области. То же самое можно сделать и в других сферах, дополнительно выполняя задачи, связанные с маркетингом или консультированием.