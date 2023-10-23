Как достичь авторитета и уважения в мужском коллективе

На первый взгляд, работа в мужском коллективе может быть интересной для многих женщин. Они могут столкнуться с трудностями, так как мужчины могут относиться к ним с недоверием. Некоторые мужчины могут думать, что успешная женщина не имеет личной жизни или что она слишком суровая. Важно показывать свою профессиональность и не опираться только на свою привлекательность, пишет Pravda.Ru.