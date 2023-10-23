Хоценко сообщил, что благоустройство территорий по нацпроекту в этом году завершается

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Благоустройство региона проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году работы в городе и области завершены, следующие проекты будут реализованы уже в следующем, 2024-м, году.
Объекты для благоустройства в рамках проекта, инициированного Президентом Владимиром Путиным, предлагают сами жители Омской области. Так, например, в этом году участниками отбора стали 139 148 омичей и жителей разных районов области. Кроме того, в этом году в голосовании впервые участвовал рабочий поселок Красный Яр Любинского района, который носит статус моногорода.
«Сейчас приводим в порядок объекты-победители 2022 года: пешеходные зоны в Исилькуле и Калачинске, Юбилейная площадь в Таре. В Омске благоустраиваем сквер им. профессора А. И. Казанника и площадь праздников по улице Ярослава Гашека. В следующем году благоустроим пешеходные зоны в районах, парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», — рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Также в рамках нацпроекта в Омске преобразится аллея Александра и Владимира Сазоновых и скверы в границах улиц Таубе-Партизанская-Ленина. Всероссийское голосование граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, организуется ежегодно Минстроем России на единой федеральной платформе 55.gorodsreda.ru. Объекты-победители благоустраиваются в год, следующий за годом проведения такого голосования, сообщают в правительстве Омской области.