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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:22

Хоценко сообщил, что благоустройство территорий по нацпроекту в этом году завершается

Хоценко сообщил, что благоустройство территорий по нацпроекту в этом году завершается

23 октября 2023, 13:18
Фото: Правительство Омской области
В следующем году работы по облагораживанию продолжатся, будут обновлены пешеходные зоны в районах, скверы, аллея, парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.

Благоустройство региона проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году работы в городе и области завершены, следующие проекты будут реализованы уже в следующем, 2024-м, году.

Объекты для благоустройства в рамках проекта, инициированного Президентом Владимиром Путиным, предлагают сами жители Омской области. Так, например, в этом году участниками отбора стали 139 148 омичей и жителей разных районов области. Кроме того, в этом году в голосовании впервые участвовал рабочий поселок Красный Яр Любинского района, который носит статус моногорода.

«Сейчас приводим в порядок объекты-победители 2022 года: пешеходные зоны в Исилькуле и Калачинске, Юбилейная площадь в Таре. В Омске благоустраиваем сквер им. профессора А. И. Казанника и площадь праздников по улице Ярослава Гашека. В следующем году благоустроим пешеходные зоны в районах, парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», — рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Также в рамках нацпроекта в Омске преобразится аллея Александра и Владимира Сазоновых и скверы в границах улиц Таубе-Партизанская-Ленина. Всероссийское голосование граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, организуется ежегодно Минстроем России на единой федеральной платформе 55.gorodsreda.ru. Объекты-победители благоустраиваются в год, следующий за годом проведения такого голосования, сообщают в правительстве Омской области.

Фото: Правительство Омской области
Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по облагораживанию региона в рамках нацпроекта
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Нацпроект#Национальный проект#Нацпроекты#Анастасия Баянова
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