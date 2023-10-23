Хоценко сообщил, что благоустройство территорий по нацпроекту в этом году завершается

Объекты для благоустройства в рамках проекта, инициированного Президентом Владимиром Путиным, предлагают сами жители Омской области. Так, например, в этом году участниками отбора стали 139 148 омичей и жителей разных районов области. Кроме того, в этом году в голосовании впервые участвовал рабочий поселок Красный Яр Любинского района, который носит статус моногорода.