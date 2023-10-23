Хоценко поручил выделить еще порядка 90 миллионов на ремонт дорог в Омской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить дополнительные средства на содержание, ремонт и окончание реконструкции дорог в регионе. Общий объем субсидии составил 89,9 млн рублей. При этом 49,3 млн рублей пойдут на приведение в порядок дорог в Омске.
На ремонт в рабочем поселке Полтавка направят 39,9 млн рублей. Здесь обновят проезжую часть по улицам Комсомольская и Черниговская, от Ленина до Победы. Работы стартуют в 2024 году.
В деревне Аполлоновка закончат ремонт на улице Восточная. Для этого выделят 750 тыс рублей. Это дорога крайне важна, так как ведет к ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна.