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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

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Эксперт дал рекомендации по использованию машины в морозы

Эксперт дал рекомендации по использованию машины в морозы

23 октября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Автоинструктор Артем Белояров рассказал о том, как правильно подготовить автомобиль к эксплуатации в зимний сезон.

По словам эксперта, если среднесуточная температура опустилась ниже плюс пяти — семи градусов, то настало время менять летние шины на зимние. Это необходимо сделать срочно, если температура ночью опускается до ноля и ниже, передает слова Белоярова NEWS.ru.

Также необходимо вовремя заменить воду в бочонке для стеклоочистителя на незамерзающую жидкость, пока она не заледенела. Кроме того, перед наступлением заморозков замки дверей и все резиновые уплотнители нужно обработать WD-40 или аналогами. Делать это нужно после каждой мойки, отметил эксперт.

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