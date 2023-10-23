Эксперт дал рекомендации по использованию машины в морозы

Также необходимо вовремя заменить воду в бочонке для стеклоочистителя на незамерзающую жидкость, пока она не заледенела. Кроме того, перед наступлением заморозков замки дверей и все резиновые уплотнители нужно обработать WD-40 или аналогами. Делать это нужно после каждой мойки, отметил эксперт.