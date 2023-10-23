Эксперт дал рекомендации по использованию машины в морозы

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По словам эксперта, если среднесуточная температура опустилась ниже плюс пяти — семи градусов, то настало время менять летние шины на зимние. Это необходимо сделать срочно, если температура ночью опускается до ноля и ниже, передает слова Белоярова NEWS.ru.
Также необходимо вовремя заменить воду в бочонке для стеклоочистителя на незамерзающую жидкость, пока она не заледенела. Кроме того, перед наступлением заморозков замки дверей и все резиновые уплотнители нужно обработать WD-40 или аналогами. Делать это нужно после каждой мойки, отметил эксперт.