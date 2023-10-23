Бри и камамбер: в чем отличия

Сыр камамбер был изобретен нормандской крестьянкой Мари Арель. В 1791 году она спасла монаха Шарль Жанна Бонвуста из Бри от смерти на гильотине. В благодарность монах поделился с ней секретом создания мягкого сыра с твердой корочкой. Однако при изготовлении этого сыра они не учли природные факторы, которые влияют на его конечный вид. Таким образом, Мари Арель получила новый сорт сыра, который теперь считается младшим братом сыра бри.