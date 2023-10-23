Бри и камамбер: в чем отличия

Posted 23 октября, 15:24
Published 23 октября, 15:24
Modified 23 октября, 15:29
Updated 23 октября, 15:29
Сыр бри был создан в местечке Мо, которое расположено неподалеку от Парижа, пишет Общественная служба новостей. Его предки — галлы, производили сыры, которые можно считать прародителями сыра бри. Однако первое упоминание о нем появилось только в 774 году, когда Карл Великий попробовал этот продукт.
Сыр камамбер был изобретен нормандской крестьянкой Мари Арель. В 1791 году она спасла монаха Шарль Жанна Бонвуста из Бри от смерти на гильотине. В благодарность монах поделился с ней секретом создания мягкого сыра с твердой корочкой. Однако при изготовлении этого сыра они не учли природные факторы, которые влияют на его конечный вид. Таким образом, Мари Арель получила новый сорт сыра, который теперь считается младшим братом сыра бри.
Оба сыра изготавливаются из коровьего молока, закваски, ферментов и соли. Их относят к мягким десертным сырам с корочкой из белой благородной плесени. У них сложная текстура — эластичная и мягкая.
Камамбер содержит обезжиренное молоко, а жирность сырной основы составляет примерно 45-50%. Бри же состоит более чем наполовину из сливок, и жирность сырной основы около 60-65%.
При изготовлении камамбера молочные культуры добавляют пять раз, что придает готовому сыру нежный грибной запах и вкус. Бри же добавляется только один раз, поэтому он более мягкий, имеет солоноватый вкус и легкий аромат нашатыря.
У этих сыров также есть внешние отличия. Бри имеет овальную форму и немного выпуклую середину, которая имеет кремовый цвет. У зрелого бри середина становится слегка тягучей. Камамбер же имеет более плоскую форму и середина имеет желтоватый оттенок, который может быть жидковатым.
Сыр камамбер является источником микроэлементов, таких как кальций и фосфор. Он подходит даже для аллергиков, так как содержит очень мало лактозы. Однако его не рекомендуется употреблять беременным женщинам и детям до 7 лет. Гипертоники могут съедать не более 50 грамм в день из-за его высокой жирности.
Сыр бри богат кальцием, витаминами А и группы В. Также не рекомендуется употреблять его гипертоникам и аллергикам.