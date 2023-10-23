Бетонирование фундамента кампуса «СахалинTech» начнут на 7 дней раньше срока

«Время ставит новые задачи. Эти вызовы стоят и перед нынешним коллективом университета, у которого есть все для того, чтобы с ними справиться. С особой благодарностью и уважением вспоминаем преподавателей и ученых, которые взяли высокие ориентиры. Также хотел бы поблагодарить губернатора за то, что он лично принял участие в этом заседании. От лица коллектива благодарю за то, что поддерживаете наш университет, участвуете в его развитии», — подчеркнул и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.