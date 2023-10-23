Бетонирование фундамента кампуса «СахалинTech» начнут на 7 дней раньше срока

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Бетонирование основания кампуса стартует 4 ноября — это на неделю раньше запланированного срока. Как напомнил глава региона, выступая на торжественном заседании ученого совета СахГУ, создание нового научно-образовательного центра — важная задача, которую островной регион воплощает в жизнь при поддержке федерального правительства и по поручению президента России Владимира Путина.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-летием университета! Сегодня перед нами стоят сложнейшие задачи, решить которые без вас просто невозможно. Президент страны Владимир Путин нацелил нас на сохранение технологического суверенитета, подготовку высококвалифицированных кадров в сфере IT, реализацию научных открытий и внедрение самых передовых технологий во все сферы жизни. Мы намерены развивать новые производства. Нацелены на создание инженерной школы — работы в этом направлении уже начаты. Все эти задачи необходимо реализовывать, опираясь на крепкую научную базу. Благодарю всех вас за работу, нацеленность на результат и желаю удачи», — обратился к преподавательскому составу Сахалинского госуниверситета губернатор Валерий Лимаренко.
СахГУ в статусе вуза работает уже 25 лет. Но преподаватели, которые с самого начала трудятся в учреждении, помнят: университет создали на базе педагогического училища, которое открыли в островном регионе чуть меньше 75 лет назад. Сахалинской области нужны были специалисты в самых разных профессиональных отраслях, необходимо было развивать и научную базу. Так появился государственный университет, который сегодня делает еще один шаг вперед в своем развитии.
«Время ставит новые задачи. Эти вызовы стоят и перед нынешним коллективом университета, у которого есть все для того, чтобы с ними справиться. С особой благодарностью и уважением вспоминаем преподавателей и ученых, которые взяли высокие ориентиры. Также хотел бы поблагодарить губернатора за то, что он лично принял участие в этом заседании. От лица коллектива благодарю за то, что поддерживаете наш университет, участвуете в его развитии», — подчеркнул и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.
Кампус «СахалинTech», который возводят в Южно-Сахалинске, включает в себя два основных блока. На пересечении улицы Комсомольской с Коммунистическим проспектом, рядом с краеведческим музеем островного региона, возводят научно-исследовательские корпуса. А на проспекте Победы появится студенческий городок на 1500 мест, с общественным пространством, кафе, спортзалами и всем, что нужно современной молодежи для активного образования и творчества. Строительство кампуса мирового уровня официально началось в августе 2023 года.