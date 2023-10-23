Белоусов: КМСП разместила все 89 регионов на платформе поддержки бизнеса

Posted 23 октября, 14:49
Published 23 октября, 14:49
Modified 23 октября, 14:49
Updated 23 октября, 14:49
Как сообщает gazeta.ru, соответствующее заявление на парламентских слушаниях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства сделал первый зампред российского правительства, куратор национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Андрей Белоусов.
«Корпорацией МСП создано одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малого бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ. Сегодня в той или иной степени с платформой интегрированы все 89 регионов. На портале представлено 30 сервисов, через которые пользователь может получить свыше 300 услуг. Зарегистрировано 560 тыс. пользователей, которые за 2,5 года более 3 млн раз воспользовались сервисами платформы», — рассказал об успехах работы платформы Андрей Белоусов.
По его словам, владельцам бизнеса в новых субъектах России уже доступны льготное кредитование под поручительство Корпорации МСП, а также программа льготного лизинга. Помимо этого, заработали центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации.
Белоусов подчеркнул, что в течение последних двух лет по всей России для предпринимателей запущен механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, который представляет собой упрощенный процесс получения кредита для владельцев бизнеса при нехватке у них залога.
Стоит напомнить, что посвященные проблемам малого и среднего предпринимательства парламентские слушания состоялись в Государственной думе 23 октября. В слушаниях участвовали представители российского правительства, руководство нижней палаты парламента, руководители фракций, депутаты профильных комитетов, представители институтов развития, бизнес-сообществ и приглашенные предприниматели со всей страны.