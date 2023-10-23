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Posted 23 октября, 18:20

Published 23 октября, 18:20

Modified 24 октября, 03:13

Updated 24 октября, 03:13

Ход уголовного дела поставлен на контроль в главке СК РФ

Бастрыкин отреагировал на обращение корреспондента Города55 об избиении его родных

23 октября 2023, 18:20
Фото: 1MI
Ход уголовного дела поставлен на контроль в главке СК РФ

Глава СК РФ заинтересовался делом об издевательствах над семьей корреспондента

Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Председатель Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жительницы Омской области, которая является мамой нашего корреспондента Василия Попова.

«Следственными органами СК России по Омской области расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий в отношении жительницы Омской области. В настоящее время в социальных медиа опубликовано обращение сына женщины о том, что лицо, совершившее преступление в отношении его матери, до настоящего времени не привлечено к уголовной ответственности», — значится в официальном сообщении СК РФ на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, сегодня Василий Попов опубликовал видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и министру МВД Владимиру Колокольцеву, где рассказал не только об отсутствии результатов по уголовному делу, но и об избиении соседом по подъезду его мамы и супруги, а также о попытке поджечь дом. Все подробности ниже по ссылке.

Омич избил жену и маму корреспондента «Города55» и пытался поджечь дом
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«По мнению заявителя, преступление совершил сосед потерпевшей, который в настоящее время угрожает семье заявителя и потерпевшей женщине расправой», — добавили в силовом ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

#Общество#Происшествия#Город#Криминал#Омск#Омская область#Россия#Убийство#Дети#Уголовное дело#Новости#Александр Бастрыкин
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