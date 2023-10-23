Бастрыкин отреагировал на обращение корреспондента Города55 об избиении его родных

Напомним, сегодня Василий Попов опубликовал видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и министру МВД Владимиру Колокольцеву, где рассказал не только об отсутствии результатов по уголовному делу, но и об избиении соседом по подъезду его мамы и супруги, а также о попытке поджечь дом. Все подробности ниже по ссылке.