Трое погибли, двое в больнице. Под Омском произошла страшная авария с «Мерседесом»

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В субботу вечером, около 19.20 на дороге Омск-Нижняя Омка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации полицейских, 36-летний водитель авто «Лада Гранта» при совершении обгона выехал на встречку и врезался в «Мерседес».
В результате водитель «Лады» и двое его пассажиров — 43-летняя женщина и четырехлетний ребенок — погибли на месте происшествия. А водителю и пассажиру «Мерседеса» потребовалась помощь медиков: с различными по степени тяжести травмами их доставили в БСМП-1.
Контролировать ход проверки по факту смертельного ДТП в Омском районе будет прокуратура. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Накануне, 21 октября, на месте происшествия побывала зампрокурора Омского района Ольга Гулла.
Ранее Город55 рассказывал о смертельной аварии, произошедшей в Октябрьском округе Омска. Водитель на на Renault Logan сбил пешехода. Правда, последний переходил дорогу на красный сигнал светофора.