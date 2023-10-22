Трое погибли, двое в больнице. Под Омском произошла страшная авария с «Мерседесом»

В результате водитель «Лады» и двое его пассажиров — 43-летняя женщина и четырехлетний ребенок — погибли на месте происшествия. А водителю и пассажиру «Мерседеса» потребовалась помощь медиков: с различными по степени тяжести травмами их доставили в БСМП-1.