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В страшном ДТП под Омском погибли двое взрослых и четырехлетний ребенок

Трое погибли, двое в больнице. Под Омском произошла страшная авария с «Мерседесом»

22 октября 2023, 03:04
Фото: Прокуратура Омской области

В страшном ДТП под Омском погибли двое взрослых и четырехлетний ребенок

Ход проверки по факту аварии взяла на контроль прокуратура Омского района.

В субботу вечером, около 19.20 на дороге Омск-Нижняя Омка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации полицейских, 36-летний водитель авто «Лада Гранта» при совершении обгона выехал на встречку и врезался в «Мерседес».

В результате водитель «Лады» и двое его пассажиров — 43-летняя женщина и четырехлетний ребенок — погибли на месте происшествия. А водителю и пассажиру «Мерседеса» потребовалась помощь медиков: с различными по степени тяжести травмами их доставили в БСМП-1.

Контролировать ход проверки по факту смертельного ДТП в Омском районе будет прокуратура. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Накануне, 21 октября, на месте происшествия побывала зампрокурора Омского района Ольга Гулла.

Смертельное ДТПСмертельное ДТП
Смертельное ДТПСмертельное ДТП
Смертельное ДТП
Фото: Прокуратура Омской области

Ранее Город55 рассказывал о смертельной аварии, произошедшей в Октябрьском округе Омска. Водитель на на Renault Logan сбил пешехода. Правда, последний переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Пошел на красный. В Омске иномарка насмерть сбила мужчину-пешехода
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#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Прокуратура#Омский район#Новости#Погибшие#Юлия Истомина
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