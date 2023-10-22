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Машина улетела в кювет. Омичка и трое детей пострадали в ДТП в Ленинском округе

22 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

В ДТП на окраине Омска пострадала женщина с тремя несовершеннолетними детьми

Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В воскресенье, 22 октября, днем 53-летняя омичка за рулем «Сузуки» не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого машина опрокинулась. Авария, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, произошла в районе дома №61 по улице 13-я Комсомольская.

В момент ДТП в машине с омичкой находилось трое детей — 9-летняя девочка и мальчики 2017 и 2018 года рождения. Водителя и пассажиров доставили в больницу. Окончательно причины аварии установят в ходе проверки.

Авария на 13-й КомсомольскойАвария на 13-й Комсомольской
Авария на 13-й Комсомольской
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ранее Город55 рассказывал о дорожно-транспортном происшествии на дороге Омск-Нижняя Омка. Произошло оно накануне, 21 сентября. После столкновения «Лады Гранты» с «Мерседесом» трое человек погибли, еще двое с травмами различной степени тяжести поступили в медучреждение.

Трое погибли, двое в больнице. Под Омском произошла страшная авария с «Мерседесом»
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#Происшествия#ДТП#Омск#Пострадавшие#Авария#Слетел в кювет#Новости#Юлия Истомина
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