Машина улетела в кювет. Омичка и трое детей пострадали в ДТП в Ленинском округе

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В воскресенье, 22 октября, днем 53-летняя омичка за рулем «Сузуки» не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого машина опрокинулась. Авария, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, произошла в районе дома №61 по улице 13-я Комсомольская.
В момент ДТП в машине с омичкой находилось трое детей — 9-летняя девочка и мальчики 2017 и 2018 года рождения. Водителя и пассажиров доставили в больницу. Окончательно причины аварии установят в ходе проверки.
Ранее Город55 рассказывал о дорожно-транспортном происшествии на дороге Омск-Нижняя Омка. Произошло оно накануне, 21 сентября. После столкновения «Лады Гранты» с «Мерседесом» трое человек погибли, еще двое с травмами различной степени тяжести поступили в медучреждение.