Машина улетела в кювет. Омичка и трое детей пострадали в ДТП в Ленинском округе

В воскресенье, 22 октября, днем 53-летняя омичка за рулем «Сузуки» не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого машина опрокинулась. Авария, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, произошла в районе дома №61 по улице 13-я Комсомольская.