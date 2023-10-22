«Храбрые мужчины». Два жителя Омской области погибли в зоне СВО

54-летний Ахтам Расулов окончил Загваздинскую школу и Омское командное речное училище по специальности рулевой-моторист. Жил и работал в деревне Саургачи, а в марте этого года ушел добровольцем на СВО, где служил в минометном взводе минометной батареи. Погиб Расулов 29 сентября 2023 года. Прощание с ним состоится сегодня, 22 октября, в 13.00 часов у ворот кладбища в деревне Саургачи.