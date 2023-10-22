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Updated Сегодня, 05:16

Иллюстрация

«Храбрые мужчины». Два жителя Омской области погибли в зоне СВО

22 октября 2023, 05:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

В зоне СВО погибли два жителя северного района Омской области

Прощание с погибшими состоится сегодня, 22 октября.

В зоне проведения спецоперации в ходе выполнения задач погибли жители Усть-Ишимского района. Об этом накануне сообщили в официальном сообществе районной администрации.

54-летний Ахтам Расулов окончил Загваздинскую школу и Омское командное речное училище по специальности рулевой-моторист. Жил и работал в деревне Саургачи, а в марте этого года ушел добровольцем на СВО, где служил в минометном взводе минометной батареи. Погиб Расулов 29 сентября 2023 года. Прощание с ним состоится сегодня, 22 октября, в 13.00 часов у ворот кладбища в деревне Саургачи.

Также сегодня пройдет церемония прощания с Александром Гала в 14:00 у сельского клуба деревни Скородум. 41-летний мужчина окончил Скородумскую школу, отучился на газоэлектросварщика в Омском колледже отраслевых технологий, затем прошел срочную службу в рядах российской армии. На военную службу мужчину призвали 14 октября прошлого года. В зоне СВО был старшим стрелком-зенитчиком. Погиб Александр при исполнении воинского долга 14 октября этого года.

«Невозможно передать словами всю боль и скорбь от этой огромной, невосполнимой утраты. Эти храбрые мужчины — наши земляки — всегда будут для всех нас примером мужества и верности воинской присяге, истинного патриотизма», — написали в сообществе Администрации Усть-Ишимского района.

Редакция Города55 выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

#Общество#Омск#Омская область#Новости#Похороны#Погибшие#Прощание#Усть-Ишимский район#Сво#Юлия Истомина#Участник СВО
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