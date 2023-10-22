Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Иллюстрация

Большая гостиная с зеркальной стеной. В Омске за 82 млн выставили на продажу коттедж

22 октября 2023, 11:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском элитном поселке за 82 млн рублей продают коттедж с огромной гостиной

Находится дом на улице Новоатаманская.

На одном из сайтов появилось объявление о продаже коттеджа площадью 229,9 кв. м, который построили в 2015 году. Находится он на улице Новоатаманская в элитном коттеджном поселке Сибирский квартал.

За 82,4 млн рублей новый собственник также получит земельный участок площадью 10 соток. Особенность этого одноэтажного дома — просторная гостиная площадью 70 кв. м. В коттедже есть три спальни по 25 кв. м каждая, кухня, гардеробная, бытовая комната и два санузла. Один из них дополнен сауной. Также на территории оборудована закрытая каминная зона.

Коттедж на НовоатаманскойКоттедж на Новоатаманской
Коттедж на НовоатаманскойКоттедж на Новоатаманской
Коттедж на НовоатаманскойКоттедж на Новоатаманской
Коттедж на НовоатаманскойКоттедж на Новоатаманской
Коттедж на Новоатаманской
Фото: Скриншот сайта Авито

Новому владельцу обещают оставить всю мебель немецкого и итальянского производства, а также бытовую технику.

«Дом построен из качественных материалов, с использованием нестандартных архитектурных решений. Установлена система видеонаблюдения и система кондиционирования», — говорится в объявлении.

Напомним, что ранее Город55 подготовил подборку вариантов элитной недвижимости до 45 млн рублей. У дорогих домов, попавших в нашу подборку, есть несколько одинаковых особенностей — наличие камина в гостиной, сауны, бассейна и зоны отдыха возле коттеджа.

Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости#Элитное жилье#Коттедж#Юлия Истомина
Подпишитесь
Дедовщина в омском детдоме, первый снег, новая работа экс-губернатора Буркова
Сегодня, 10:08
Князь и Кадыр. В ЗАГСе назвали редкие имена, которые дают омичи новорожденным
Сегодня, 08:59
В город пришла зима. Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега
Сегодня, 08:22
«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
Сегодня, 03:45
«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн
Сегодня, 07:10
«Храбрые мужчины». Два жителя Омской области погибли в зоне СВО
Сегодня, 05:14