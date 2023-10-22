Большая гостиная с зеркальной стеной. В Омске за 82 млн выставили на продажу коттедж

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
На одном из сайтов появилось объявление о продаже коттеджа площадью 229,9 кв. м, который построили в 2015 году. Находится он на улице Новоатаманская в элитном коттеджном поселке Сибирский квартал.
За 82,4 млн рублей новый собственник также получит земельный участок площадью 10 соток. Особенность этого одноэтажного дома — просторная гостиная площадью 70 кв. м. В коттедже есть три спальни по 25 кв. м каждая, кухня, гардеробная, бытовая комната и два санузла. Один из них дополнен сауной. Также на территории оборудована закрытая каминная зона.
Новому владельцу обещают оставить всю мебель немецкого и итальянского производства, а также бытовую технику.
«Дом построен из качественных материалов, с использованием нестандартных архитектурных решений. Установлена система видеонаблюдения и система кондиционирования», — говорится в объявлении.
Напомним, что ранее Город55 подготовил подборку вариантов элитной недвижимости до 45 млн рублей. У дорогих домов, попавших в нашу подборку, есть несколько одинаковых особенностей — наличие камина в гостиной, сауны, бассейна и зоны отдыха возле коттеджа.