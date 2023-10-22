Большая гостиная с зеркальной стеной. В Омске за 82 млн выставили на продажу коттедж

За 82,4 млн рублей новый собственник также получит земельный участок площадью 10 соток. Особенность этого одноэтажного дома — просторная гостиная площадью 70 кв. м. В коттедже есть три спальни по 25 кв. м каждая, кухня, гардеробная, бытовая комната и два санузла. Один из них дополнен сауной. Также на территории оборудована закрытая каминная зона.