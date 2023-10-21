Цены на автомобили для чиновников: от УАЗа до «Москвича»

Самые недорогие варианты в этом списке — Lada Granta, начальная цена которой составляет 700 тысяч рублей, а также Lada Niva Legend — от 830 тысяч рублей. Другие модели от АвтоВАЗа имеют более высокую стоимость. Например, Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона.