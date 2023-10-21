Цены на автомобили для чиновников: от УАЗа до «Москвича»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Самой доступной машиной для госслужащих стала Lada Granta, цена которой составляет 700 тысяч рублей. Эту информацию сообщил Минпромторг, пишет 360tv.ru.
В списке автомобилей, рекомендованных для закупки чиновникам в первую очередь, указаны пять отечественных брендов: Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский Haval (всего 23 модели).
Самые недорогие варианты в этом списке — Lada Granta, начальная цена которой составляет 700 тысяч рублей, а также Lada Niva Legend — от 830 тысяч рублей. Другие модели от АвтоВАЗа имеют более высокую стоимость. Например, Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона.
УАЗ также предлагает автомобили для чиновников с ценами выше миллиона рублей. Например, за «Патриот» придется заплатить 1,2 миллиона рублей, за «Пикап» — 1,26 миллиона, «Профи» стоит от 1,3 миллиона, СГР — от 1,18 миллиона, а «Хантер» — от 981 тысячи.
Автомобили под брендом «Москвич» стоят еще дороже. Например, кроссовер «Москвич 3» доступен от 2,2 миллиона рублей, электрокар «Москвич 3е» стоит 3,95 миллиона, а новая модель лифтбека «Москвич 6» оценивается в 2,6 миллиона.