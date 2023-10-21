Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Цены на автомобили для чиновников: от УАЗа до «Москвича»

Цены на автомобили для чиновников: от УАЗа до «Москвича»

21 октября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Lada Granta стала самой дешевой машиной для чиновников, цена которой начинается от 700 тысяч рублей, согласно данным Минпромторга.

Самой доступной машиной для госслужащих стала Lada Granta, цена которой составляет 700 тысяч рублей. Эту информацию сообщил Минпромторг, пишет 360tv.ru.

В списке автомобилей, рекомендованных для закупки чиновникам в первую очередь, указаны пять отечественных брендов: Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский Haval (всего 23 модели).

Самые недорогие варианты в этом списке — Lada Granta, начальная цена которой составляет 700 тысяч рублей, а также Lada Niva Legend — от 830 тысяч рублей. Другие модели от АвтоВАЗа имеют более высокую стоимость. Например, Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона.

УАЗ также предлагает автомобили для чиновников с ценами выше миллиона рублей. Например, за «Патриот» придется заплатить 1,2 миллиона рублей, за «Пикап» — 1,26 миллиона, «Профи» стоит от 1,3 миллиона, СГР — от 1,18 миллиона, а «Хантер» — от 981 тысячи.

Автомобили под брендом «Москвич» стоят еще дороже. Например, кроссовер «Москвич 3» доступен от 2,2 миллиона рублей, электрокар «Москвич 3е» стоит 3,95 миллиона, а новая модель лифтбека «Москвич 6» оценивается в 2,6 миллиона.

Подпишитесь
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
19 октября, 12:07
С лицом Хабенского. Известный комментатор удивился памятнику Колчаку в Омске
Сегодня, 05:03
Привалило немножко. Омичи получили в огороде утром «зимний сюрприз»
Сегодня, 06:28
На месте за четыре «сотки». Из Омска запустят ежедневный автобус до Нововаршавки
Сегодня, 09:16
«Не могу говорить, я в аду». Пропавшая полгода назад омичка попросила помощи у мужа
Сегодня, 08:19
Не временщик. Митрополит Дионисий заявил, что приехал в Омскую область навсегда
Сегодня, 04:18