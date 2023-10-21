Спорт и патриотизм. В Омской области появилась первая в России федерация гонок дронов

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Сотрудники минспорта Омской области аккредитовали региональную федерацию гонок дронов. Это первая официальная организация по этому виду спорта в России, отметил президент Федерации гонок БПЛА России Илья Галаев.
Он и заместитель омского министра спорта Ольга Степанова подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча прошла накануне, 20 октября, на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.
«Будем работать и надеемся, что следующий год покажет большие результаты», — сказал Галаев.
Теперь этот вид спорта будут активно развивать и популяризировать в Омской области. Правительство региона и представители Федерации гонок России беспилотников намерены не просто поддерживать это направление, но и заниматься нравственным и патриотическим воспитанием детей.
С появлением спортивных секций по дронам на территории Омской области также будут возводить специальные коптер-парки.