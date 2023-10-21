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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:17

иллюстрация

Спорт и патриотизм. В Омской области появилась первая в России федерация гонок дронов

21 октября 2023, 12:14
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области появилась первая официальная федерация гонок дронов в России

Инициаторы намерены активно продвигать этот вид спорта среди молодежи.

Сотрудники минспорта Омской области аккредитовали региональную федерацию гонок дронов. Это первая официальная организация по этому виду спорта в России, отметил президент Федерации гонок БПЛА России Илья Галаев.

Он и заместитель омского министра спорта Ольга Степанова подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча прошла накануне, 20 октября, на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

«Будем работать и надеемся, что следующий год покажет большие результаты», — сказал Галаев.

Теперь этот вид спорта будут активно развивать и популяризировать в Омской области. Правительство региона и представители Федерации гонок России беспилотников намерены не просто поддерживать это направление, но и заниматься нравственным и патриотическим воспитанием детей.

С появлением спортивных секций по дронам на территории Омской области также будут возводить специальные коптер-парки.

Омская федерация по гонкам беспилотников получит государственную аккредитацию
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#Общество#Спорт#Омская область#Беспилотник#Новости#Алина Ясинская#Бпла#Дрон
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