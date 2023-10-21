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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:58

иллюстрация

Предоплата без товара. Пожилой омич в попытке купить трактор потерял больше 155 тысяч

21 октября 2023, 03:55
Фото: Город55
иллюстрация

Пожилой омич в попытке купить трактор потерял больше 155 тысяч

Мошенники нередко создают поддельные сайты, чтобы похищать деньги.

В региональном УМВД сообщили о новых фактах кражи денежных средств у омичей. Всего за последние сутки было зарегистрировано 28 фактов дистанционного мошенничества. Очередной жертвой злоумышленников стал 65-летний мужчина.

Он пытался купить трактор. Омич зашел на соответствующий интернет-сайт, внес предоплату, но товар так и не получил. Сумма ущерба составила 155 тыс рублей.

Потерпевшей от действий мошенников стала также 33-летняя жительница Кировского округа. С женщиной связался в мессенджере якобы ее родственник. Он попросил у нее в долг 50 тыс рублей. После перевода омичка узнала, что аккаунт собеседника взломали.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее Город55 писал о мужчине, который вырвал пожилую омичку из рук мошенников. Пенсионерка уже стояла у банкомата и говорила с преступниками по телефону, когда он заметил ее. Она не реагировала на его предупреждения, поэтому пришлось вызвать полицию.

Неравнодушие спасло. В Омске прохожий помог пенсионерке спастись от рук мошенников
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#Происшествия#Омск#Омская область#Мошенничество#Новости#Телефонные мошенники#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Дистанционное мошенничество
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