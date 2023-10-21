Предоплата без товара. Пожилой омич в попытке купить трактор потерял больше 155 тысяч

Ранее Город55 писал о мужчине, который вырвал пожилую омичку из рук мошенников. Пенсионерка уже стояла у банкомата и говорила с преступниками по телефону, когда он заметил ее. Она не реагировала на его предупреждения, поэтому пришлось вызвать полицию.