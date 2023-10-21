Предоплата без товара. Пожилой омич в попытке купить трактор потерял больше 155 тысяч

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
В региональном УМВД сообщили о новых фактах кражи денежных средств у омичей. Всего за последние сутки было зарегистрировано 28 фактов дистанционного мошенничества. Очередной жертвой злоумышленников стал 65-летний мужчина.
Он пытался купить трактор. Омич зашел на соответствующий интернет-сайт, внес предоплату, но товар так и не получил. Сумма ущерба составила 155 тыс рублей.
Потерпевшей от действий мошенников стала также 33-летняя жительница Кировского округа. С женщиной связался в мессенджере якобы ее родственник. Он попросил у нее в долг 50 тыс рублей. После перевода омичка узнала, что аккаунт собеседника взломали.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее Город55 писал о мужчине, который вырвал пожилую омичку из рук мошенников. Пенсионерка уже стояла у банкомата и говорила с преступниками по телефону, когда он заметил ее. Она не реагировала на его предупреждения, поэтому пришлось вызвать полицию.