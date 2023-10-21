Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Омич пошел на красный сигнал светофора и скончался под колесами иномарки

Пошел на красный. В Омске иномарка насмерть сбила мужчину-пешехода

21 октября 2023, 06:00
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Омич пошел на красный сигнал светофора и скончался под колесами иномарки

Смертельное ДТП случилось в Октябрьском округе.

Вчера вечером, 20 октября, в Октябрьском округе произошла смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 21:10.

По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения двигался на Renault Logan по улице Панфилова. В районе дома № 12 водитель сбил пешехода. Тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Правда, ступил он на запрещающий сигнал светофора.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

От полученных травм мужчина 1986 года рождения скончался. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.

Сбил людей и скрылся. В Омской области в аварии погибли два пешехода
Узнать подробнее
Личность определяют. На омской трассе водитель насмерть сбил неизвестного пешехода
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Наезд на пешехода#Пешеход#Новости#Смертельная авария#Алина Ясинская
Подпишитесь
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
19 октября, 12:07
С лицом Хабенского. Известный комментатор удивился памятнику Колчаку в Омске
Сегодня, 05:03
Привалило немножко. Омичи получили в огороде утром «зимний сюрприз»
Сегодня, 06:28
В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
Вчера, 04:53
Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
Вчера, 04:17
Не временщик. Митрополит Дионисий заявил, что приехал в Омскую область навсегда
Сегодня, 04:18