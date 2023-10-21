Пошел на красный. В Омске иномарка насмерть сбила мужчину-пешехода

По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения двигался на Renault Logan по улице Панфилова. В районе дома № 12 водитель сбил пешехода. Тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Правда, ступил он на запрещающий сигнал светофора.