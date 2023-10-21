Пошел на красный. В Омске иномарка насмерть сбила мужчину-пешехода

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Вчера вечером, 20 октября, в Октябрьском округе произошла смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 21:10.
По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения двигался на Renault Logan по улице Панфилова. В районе дома № 12 водитель сбил пешехода. Тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Правда, ступил он на запрещающий сигнал светофора.
От полученных травм мужчина 1986 года рождения скончался. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.