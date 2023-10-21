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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

иллюстрация

На месте за четыре «сотки». Из Омска запустят ежедневный автобус до Нововаршавки

21 октября 2023, 09:16
Фото: Город55
иллюстрация

Из Омска с 1 ноября будет курсировать ежедневный автобусный рейс до Нововаршавки

Стоимость поездки составит почти 400 рублей.

В акционерном обществе «Омскоблавтотранс» сообщили о возобновлении рейсов в рабочий поселок Нововаршавка. Автобусы будут курсировать из Омска в населенный пункт с 1 ноября. Он находится примерно в 150 километрах от областного центра.

Предполагается, что маршрут станет ежедневным. Отправление от омского автовокзала запланировано на 18:10. Стоимость билета в одну сторона составит 372 рубля.

Ранее были запущены автобусы по направлению Омск-Астана. Первый рейс в Казахстан состоялся накануне, 20 октября. Транспорт до столицы соседнего государства будет курсировать через день. Отправление с омского автовокзала назначено на 18:00. Цена поездки составит 2,5 тыс рублей.

Добавим, что по Омской области также с середины октября запустили два автобусных маршрута до деревни Стеклянка и села Степное.

С 16 октября в Омской области запустили два автобусных маршрута до деревень
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#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Омскоблавтотранс#Алина Ясинская
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