На месте за четыре «сотки». Из Омска запустят ежедневный автобус до Нововаршавки

В акционерном обществе «Омскоблавтотранс» сообщили о возобновлении рейсов в рабочий поселок Нововаршавка. Автобусы будут курсировать из Омска в населенный пункт с 1 ноября. Он находится примерно в 150 километрах от областного центра.