На месте за четыре «сотки». Из Омска запустят ежедневный автобус до Нововаршавки

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В акционерном обществе «Омскоблавтотранс» сообщили о возобновлении рейсов в рабочий поселок Нововаршавка. Автобусы будут курсировать из Омска в населенный пункт с 1 ноября. Он находится примерно в 150 километрах от областного центра.
Предполагается, что маршрут станет ежедневным. Отправление от омского автовокзала запланировано на 18:10. Стоимость билета в одну сторона составит 372 рубля.
Ранее были запущены автобусы по направлению Омск-Астана. Первый рейс в Казахстан состоялся накануне, 20 октября. Транспорт до столицы соседнего государства будет курсировать через день. Отправление с омского автовокзала назначено на 18:00. Цена поездки составит 2,5 тыс рублей.
Добавим, что по Омской области также с середины октября запустили два автобусных маршрута до деревни Стеклянка и села Степное.