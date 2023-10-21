Минцифры проработает перевод серверов разработчиков игр в Россию

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Минцифры России занялась исследованием вопроса переноса серверов разработчиков игр в страну. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на слова министра цифрового развития Максута Шадаева, который выступал на чемпионате «Битва роботов».
Шадаев напомнил о поручении президента России Владимира Путина относительно перевода серверов интернет-игр в Россию. Он также отметил, что уже много компаний выполнили это поручение и локализовали свои серверы в нашей стране.
«Мы получили указания от президента и теперь будем работать над этой задачей», — сказал министр.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости перемещения серверов онлайн-игр для предотвращения оттока денег из России. Он отреагировал на слова Умара Кремлева, главы Федерации бокса России, о включении игр в единый регулятор.
Таким образом, планируется блокировка домена «.com» и перенос программного обеспечения и серверов в зону «.ru». Президент России призвал не только разработать эту идею, но и выполнить ее в ближайшем будущем.