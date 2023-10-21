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Минцифры проработает перевод серверов разработчиков игр в Россию

Минцифры проработает перевод серверов разработчиков игр в Россию

21 октября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Минцифры проработает перевод серверов разработчиков игр в Россию, чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе», по поручению президента Путина.

Минцифры России занялась исследованием вопроса переноса серверов разработчиков игр в страну. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на слова министра цифрового развития Максута Шадаева, который выступал на чемпионате «Битва роботов».

Шадаев напомнил о поручении президента России Владимира Путина относительно перевода серверов интернет-игр в Россию. Он также отметил, что уже много компаний выполнили это поручение и локализовали свои серверы в нашей стране.

«Мы получили указания от президента и теперь будем работать над этой задачей», — сказал министр.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости перемещения серверов онлайн-игр для предотвращения оттока денег из России. Он отреагировал на слова Умара Кремлева, главы Федерации бокса России, о включении игр в единый регулятор.

Таким образом, планируется блокировка домена «.com» и перенос программного обеспечения и серверов в зону «.ru». Президент России призвал не только разработать эту идею, но и выполнить ее в ближайшем будущем.

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