Как сэкономить на зимних турах в России

Если вы хотите сэкономить на отдыхе, то нужно планировать поездку заранее или после 10 января. В это время возможно уменьшение стоимости перелетов и размещения. Кроме горнолыжных курортов, путешественники также предпочитают отдых в Краснодарском крае, на Крымском полуострове, рядом с озером Байкал, а также в Алтае и на Кавказе. Санатории также являются популярными местами для отдыха на Рождество и Новый год, где можно не только лечиться, но и проводить время, плавая в бассейнах и участвуя в различных программках.