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Как сэкономить на зимних турах в России

Как сэкономить на зимних турах в России

21 октября 2023, 13:38
Фото: 1MI
Россияне активно бронируют зимние туры, особенно популярны горнолыжные курорты, однако стоимость авиа- и железнодорожных билетов и размещения растет, поэтому лучше планировать отпуск и поездку заранее, чтобы сэкономить деньги.

Зимние каникулы уже на носу, и россияне активно бронируют туры. В этом году большой спрос наблюдается на горнолыжные курорты, которые составляют около 30% всех бронирований. Самыми популярными направлениями стали Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз и Домбай. Как сообщает 360tv.ru, они предлагают разнообразные возможности для зимнего отдыха и всё чаще заполняются туристами.

Если вы хотите сэкономить на отдыхе, то нужно планировать поездку заранее или после 10 января. В это время возможно уменьшение стоимости перелетов и размещения. Кроме горнолыжных курортов, путешественники также предпочитают отдых в Краснодарском крае, на Крымском полуострове, рядом с озером Байкал, а также в Алтае и на Кавказе. Санатории также являются популярными местами для отдыха на Рождество и Новый год, где можно не только лечиться, но и проводить время, плавая в бассейнах и участвуя в различных программках.

Цены на авиа- и железнодорожные билеты, а также на размещение растут в новогодний сезон, поэтому лучше заниматься бронированием заранее. Таким образом, можно выбрать наиболее подходящий вариант и сэкономить деньги. Самым доступным вариантом является размещение в пансионате, где цена за номер составит примерно от полутора тысяч рублей, включая завтрак. Общая цена на Новый год может быть на 10-15% выше, чем обычно. Однако, стоимость проживания возле моря зимой, наоборот, снижается.

Почти половина россиян предпочитает отдыхать с детьми, поэтому многие пансионаты предоставляют инфраструктуру для семейного отдыха. Например, некоторые предлагают бесплатные билеты на детей до шести лет и скидку 50% на детей до 12 лет.

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