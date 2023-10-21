Как сэкономить на зимних турах в России

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Зимние каникулы уже на носу, и россияне активно бронируют туры. В этом году большой спрос наблюдается на горнолыжные курорты, которые составляют около 30% всех бронирований. Самыми популярными направлениями стали Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз и Домбай. Как сообщает 360tv.ru, они предлагают разнообразные возможности для зимнего отдыха и всё чаще заполняются туристами.
Если вы хотите сэкономить на отдыхе, то нужно планировать поездку заранее или после 10 января. В это время возможно уменьшение стоимости перелетов и размещения. Кроме горнолыжных курортов, путешественники также предпочитают отдых в Краснодарском крае, на Крымском полуострове, рядом с озером Байкал, а также в Алтае и на Кавказе. Санатории также являются популярными местами для отдыха на Рождество и Новый год, где можно не только лечиться, но и проводить время, плавая в бассейнах и участвуя в различных программках.
Цены на авиа- и железнодорожные билеты, а также на размещение растут в новогодний сезон, поэтому лучше заниматься бронированием заранее. Таким образом, можно выбрать наиболее подходящий вариант и сэкономить деньги. Самым доступным вариантом является размещение в пансионате, где цена за номер составит примерно от полутора тысяч рублей, включая завтрак. Общая цена на Новый год может быть на 10-15% выше, чем обычно. Однако, стоимость проживания возле моря зимой, наоборот, снижается.
Почти половина россиян предпочитает отдыхать с детьми, поэтому многие пансионаты предоставляют инфраструктуру для семейного отдыха. Например, некоторые предлагают бесплатные билеты на детей до шести лет и скидку 50% на детей до 12 лет.