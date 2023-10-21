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Индия отправит первый национальный космический экипаж в 2025 году

Индия отправит первый национальный космический экипаж в 2025 году

21 октября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Индия провела первое испытание в рамках пилотируемой миссии «Гаганьян»: капсула успешно приводнилась в Бенгальском заливе.

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о проведении первого испытания в рамках пилотируемой миссии «Гаганьян». Во время теста капсула успешно приземлилась в Бенгальском заливе. Предвидится проведение не менее 20 испытаний в ходе подготовки к миссии, сообщает 360tv.ru.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна планирует отправить первый национальный космический экипаж на орбиту до августа 2022 года. Однако новые сроки указывают на то, что миссия «Гаганьян» будет осуществлена только в 2025 году.

В сентябре Индия успешно запустила в космос автоматическую станцию Aditya-L1, предназначенную для изучения Солнца. Она будет расположена на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.

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