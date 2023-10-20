Заасфальтировали проезды и тротуары. В Омске отремонтировали 82 двора за 285 млн

В Омске в 2023 году привели в порядок 82 дворовые территории: в Октябрьском округе — 14 дворов, в Ленинском — 20, Центральном — 21, Кировском — 13, Советском — 14. На эти цели в общей сложности потратили 285 млн рублей. Подробности сегодня, 20 октября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.