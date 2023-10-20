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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Омске в этом году отремонтировали 82 двора за 285 млн рублей

Заасфальтировали проезды и тротуары. В Омске отремонтировали 82 двора за 285 млн

20 октября 2023, 03:18
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске в этом году отремонтировали 82 двора за 285 млн рублей

Дополнительные работы проводили за счет местных жителей, если такие заявки поступали.

В Омске в 2023 году привели в порядок 82 дворовые территории: в Октябрьском округе — 14 дворов, в Ленинском — 20, Центральном — 21, Кировском — 13, Советском — 14. На эти цели в общей сложности потратили 285 млн рублей. Подробности сегодня, 20 октября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«На всех объектах подрядчики заасфальтировали проезды и тротуары, установили бортовые камни. При условии финансового участия жителей возможно было выполнение дополнительных работ. Так в целом ряде дворов появились новые скамейки, урны, вазоны и ограждения, а также были обустроены автомобильные парковки или спортивные площадки», — написал градоначальник.

Шелест добавил, что теперь перед жильцами стоит задача по уходу за собственными дворами.

Ранее Город55 сообщал, что во дворе дома на улице Молодогвардейской образовалась огромная яма на месте теплотрассы. Местные жители переживают, что кто-нибудь может получить травму.

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#Омск#Благоустройство#Мэр#Ремонт дворов#Сергей Шелест#Дворы#Евгений Игишев
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