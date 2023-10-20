Врачи предупреждают о возможной тройной эпидемии в России

Сложность ситуации добавляет возможность развития серьезных осложнений и присоединения бактериальных инфекций, а также обострения хронических заболеваний. Однако, по словам Эсауленко, врачи и медицинский персонал в России полностью готовы к этой тройной эпидемии, так как разработаны соответствующие клинические рекомендации, созданы новые лекарственные препараты и усовершенствованы диагностические возможности.