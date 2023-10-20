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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:31

Врачи предупреждают о возможной тройной эпидемии в России

20 октября 2023, 07:26
Врачи предупреждают о риске тройной эпидемии, которая может накрыть Россию в ближайшем сезоне. Эпидемия состоит из нескольких сезонных вирусов, а также гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.

Елена Эсауленко, руководитель кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга, подчеркнула, что симптомы всех трех заболеваний очень похожи, что затрудняет точную диагностику, пишет ИА RuNews24.ru.

Сложность ситуации добавляет возможность развития серьезных осложнений и присоединения бактериальных инфекций, а также обострения хронических заболеваний. Однако, по словам Эсауленко, врачи и медицинский персонал в России полностью готовы к этой тройной эпидемии, так как разработаны соответствующие клинические рекомендации, созданы новые лекарственные препараты и усовершенствованы диагностические возможности.

Эсауленко отметила, что COVID-19 в России уже не столь опасен, как в начале пандемии. Болезнь стала проходить легче, но ее заразность выросла.

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