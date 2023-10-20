Врачи предупреждают о возможной тройной эпидемии в России

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Елена Эсауленко, руководитель кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга, подчеркнула, что симптомы всех трех заболеваний очень похожи, что затрудняет точную диагностику, пишет ИА RuNews24.ru.
Сложность ситуации добавляет возможность развития серьезных осложнений и присоединения бактериальных инфекций, а также обострения хронических заболеваний. Однако, по словам Эсауленко, врачи и медицинский персонал в России полностью готовы к этой тройной эпидемии, так как разработаны соответствующие клинические рекомендации, созданы новые лекарственные препараты и усовершенствованы диагностические возможности.
Эсауленко отметила, что COVID-19 в России уже не столь опасен, как в начале пандемии. Болезнь стала проходить легче, но ее заразность выросла.