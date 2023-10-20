Виталий Хоценко: «Омский ИННОСИБ объединил социальный бизнес, экспертов и активистов»

В правительстве отметили, что завтра, 21 октября, участников ждет много интересного, в частности, возможность познакомятся с лучшими социальными организациями Омска и Омской области. Кроме того, омская международная площадка является одной из ведущих для обсуждения актуальных вопросов повышения деловой и гражданской активности в России, за всю историю проведения подобных мероприятий в них участвовали представители 59 регионов РФ и 21 страны дальнего и ближнего зарубежья.