Виталий Хоценко: «Омский ИННОСИБ объединил социальный бизнес, экспертов и активистов»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Международный форум проходит в Омске, сегодня, 20 октября, один из ключевых его дней, основной день деловой программы. Форум организован благодаря омскому Центру инноваций социальной сферы, региональному Правительству и Минэкономики Омской области. В ходе мероприятия делегации из разных стран знакомятся с лучшими омскими практиками и участвуют в мастер-классах и пленарном заседании.
В рамках форума специалисты из разных стран обсуждают варианты развития семейного агробизнеса и принимают участие в различных образовательных программах. Глава региона Виталий Хоценко отметил, что в этом году на международном форуме впервые представлена выставка предпринимателей ДНР и ЛНР. Особое внимание было уделено и проведению трека по экологии, а также работе площадки по серебряной экономике.
«Уже в 12 раз в регионе объединяются социальный бизнес, экспертное сообщество и лидеры гражданских инициатив. Сегодня площадка объединила представителей из 16 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик и 10 стран зарубежья. Кроме того, участники форума могут ознакомиться с фотовыставкой „Драйверы развития сельских территорий“, а также полюбоваться выставкой картин „Природа Прииртышья“», — рассказал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
В правительстве отметили, что завтра, 21 октября, участников ждет много интересного, в частности, возможность познакомятся с лучшими социальными организациями Омска и Омской области. Кроме того, омская международная площадка является одной из ведущих для обсуждения актуальных вопросов повышения деловой и гражданской активности в России, за всю историю проведения подобных мероприятий в них участвовали представители 59 регионов РФ и 21 страны дальнего и ближнего зарубежья.