В Омске на выставке животных носуха укусила за руку 2-летнего ребенка

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Так, сообщение с информацией о ситуации появилось в городском паблике «Инцидент Омск». Женщина рассказала, что пришла на выставку животных в торговый центр «Komarova plaza» с двумя детьми — 6 лет и 2 года. На выставке, где в подавляющем большинстве были представлены кошки и кролики, была еще и носуха, на клетке которой висело предупреждение о возможном агрессивном поведении.
Однако объявление не спасло от несчастного случая. По словам омички, ее 2-летний сын стоял рядом с клеткой, когда семья собиралась уходить, но в какой-то момент животное ухватилось за ребенка и потащило его к себе.
«Ребенку носуха укусила пальцы, сотрудник с трудом выхватил ручку моего малыша, командам животное не слушается. Агрессивное поведение не вызывали, пальцы ребенок не совал, не пытался ухватить ее, он просто стоял рядом», — уверяет женщина.
После происшествия мать и детьми отправилась в медицинское учреждение, так как у сотрудников выставки, по ее сообщению, не было необходимых средств для оказания первой помощи.
«Как организаторы это допускают? Куда смотрят проверяющие органы? Закончилось все поездкой в травматологию и укола от бешенства, я очень надеюсь, что администрация посодействует в выдаче справки от ветеринара об отсутствия бешенства у животного через 10 дней», — добавила омичка.