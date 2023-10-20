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Updated Сегодня, 11:15

Иллюстрация

В Омске на выставке животных носуха укусила за руку 2-летнего ребенка

20 октября 2023, 10:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

На выставке животных в Омске носуха укусила 2-летнего ребенка

По словам матери пострадавшего мальчика, организация выставки вызывает много вопросов.

Так, сообщение с информацией о ситуации появилось в городском паблике «Инцидент Омск». Женщина рассказала, что пришла на выставку животных в торговый центр «Komarova plaza» с двумя детьми — 6 лет и 2 года. На выставке, где в подавляющем большинстве были представлены кошки и кролики, была еще и носуха, на клетке которой висело предупреждение о возможном агрессивном поведении.

Однако объявление не спасло от несчастного случая. По словам омички, ее 2-летний сын стоял рядом с клеткой, когда семья собиралась уходить, но в какой-то момент животное ухватилось за ребенка и потащило его к себе.

«Ребенку носуха укусила пальцы, сотрудник с трудом выхватил ручку моего малыша, командам животное не слушается. Агрессивное поведение не вызывали, пальцы ребенок не совал, не пытался ухватить ее, он просто стоял рядом», — уверяет женщина.

После происшествия мать и детьми отправилась в медицинское учреждение, так как у сотрудников выставки, по ее сообщению, не было необходимых средств для оказания первой помощи.

«Как организаторы это допускают? Куда смотрят проверяющие органы? Закончилось все поездкой в травматологию и укола от бешенства, я очень надеюсь, что администрация посодействует в выдаче справки от ветеринара об отсутствия бешенства у животного через 10 дней», — добавила омичка.
Фото: Скриншот сообщества "Инцидент Омск"
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#Омск#Травма#Домашние животные#Дети#Животные#Новости#Животное#Дикие животные#Укусы#Анастасия Баянова
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