В Омске на выставке животных носуха укусила за руку 2-летнего ребенка

Так, сообщение с информацией о ситуации появилось в городском паблике «Инцидент Омск». Женщина рассказала, что пришла на выставку животных в торговый центр «Komarova plaza» с двумя детьми — 6 лет и 2 года. На выставке, где в подавляющем большинстве были представлены кошки и кролики, была еще и носуха, на клетке которой висело предупреждение о возможном агрессивном поведении.